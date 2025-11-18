Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.11.2025 03:53:58

Im 3. Quartal 2025 nahm Starinvestor George Soros zahlreiche Änderungen an seinem Depot vor. Einer der vielen Neuzugänge in den Top Ten konnte sich sogar direkt die Spitzenposition sichern.

Jeder Investor in den USA, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, ist dazu verpflichtet, seine Investitionen in einem 13F-Formular gegenüber der SEC offenzulegen. Da George Soros mit seinem Hedgefonds "Soros Fund Management" diese Grenze deutlich überschreitet, ist auch er quartalsweise zur Veröffentlichung seiner Beteiligungen verpflichtet. Ein Blick in das entsprechende Dokument des Starinvestors zeigt, dass in seinem Portfolio im dritten Quartal 2025 kaum ein Stein auf dem anderen blieb. Zahlreiche Positionen, die im Soros-Depot zuvor eher ein Schattendasein fristeten, haben es nun neu unter seine zehn grössten Aktieninvestments geschafft. Teilweise vergrösserte Soros dabei sein Engagement um mehr als 1'000 Prozent - und setzt nun auch auf eine neue Nummer eins in seinem Portfolio.

Das folgende Ranking führt die zehn grössten Aktienbeteiligungen von Soros Fund Management im dritten Quartal 2025 auf, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Portfolio. Investitionen in Schuldscheine, Optionen oder ETFs wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. September 2025.

Redaktion finanzen.ch


    Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images,ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
