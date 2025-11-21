Ethereum - Japanischer Yen ETH - JPY
|"Krypto-Winter"?
|
21.11.2025 16:16:00
Kryptowährungen im freien Fall: Bitcoin, Ethereum und Co. stürzen massiv ab
Der Kryptomarkt erlebt einen massiven Einbruch: Bitcoin, Ethereum & Co. stürzen ab. Experten warnen vor einem bevorstehenden "Krypto-Winter".
• Analysten befürchten: Institutionelle Investoren ziehen sich zurück
• Trotz Crash: Beobachter sprechen von Kaufgelegenheiten
Kryptos im freien Fall
Der Preis von Bitcoin befindet sich derzeit auf einem deutlichen Abwärtstrend. Zuletzt büsste die nach wie vor grösste Kryptowährung via CoinMarketCap um 6,83 Prozent ein auf 84'151,76 US-Dollar. Auch andere bekannte Kryptos zeigen sich am Freitag tiefrot: Während Ethereum 7,66 Prozent an Wert verliert auf 2'742,50 US-Dollar, knicken XRP-Coins zeitweise um 7,82 Prozent ein auf 1,93 US-Dollar.
Abnehmende Zuversicht - institutionelle Investoren ziehen sich zurück
Marktbeobachter warnen, dass der aktuelle Einbruch nicht nur durch kurzfristige Schwankungen getrieben wird, sondern ein strukturelles Problem signalisiert: Grossanleger und institutionelle Investoren reduzieren offenbar ihre Positionen im Krypto-Bereich. Die Angst vor weiteren Kursverlusten und die Unsicherheit über zukünftige Regulierungen tragen zur gedrückten Stimmung bei.
Chancen für Altcoins im Krypto-Winter?
Obwohl die Stimmung düster ist, sehen einige Analysten bereits Potenzial bei Altcoins: In einem stark gefallenen Markt könnten bestimmte Kryptowährungen eine gute Einstiegsgelegenheit bieten. Langfristig orientierte Investoren nutzen den Abschwung möglicherweise, um in Projekte einzusteigen, die fundamentale Anwendungsfälle aufweisen.
Der derzeitige Kryptocrash gilt vielen als Beginn eines möglichen "Krypto-Winters". Für Bitcoin-Investoren heisst das: hohe Volatilität, unsichere Marktteilnahme von Grossinvestoren - und weiterhin erhebliche Risiken.
Redaktion finanzen.ch
