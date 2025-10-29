Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'267 -0.4%  SPI 17'009 -0.2%  Dow 47'839 0.4%  DAX 24'142 0.1%  Euro 0.9280 0.0%  EStoxx50 5'691 -0.3%  Gold 4'011 1.7%  Bitcoin 86'551 -1.7%  Dollar 0.8012 0.2%  Öl 64.4 -0.8% 
GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

18.54
CHF
0.25
CHF
1.37 %
10:52:50
BRXC
30.10.2025 14:11:59

GSK Halten

GSK
18.54 CHF 1.37%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für GSK von 1550 auf 1700 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die langjährige Konzernchefin Emma Walmsley verabschiede sich mit einer erneuten Erhöhung des Ausblicks, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für ihren Nachfolger Luke Miels werde die Messlatte damit noch einmal etwas höher gelegt. Erhöhte Erwartungen spiegelten sich im Bewertungsniveau der Aktie aber schon ausreichend wider./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

GSK PLC Registered Shs Halten
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
17.54 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
17.62 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse