GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
17.39CHF
-0.22CHF
-1.25 %
11:51:45
BRXC
29.10.2025 10:53:38
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen quer durch alle Produktkategorien des Pharmakonzerns übertroffen, schrieb Matthew Weston am Mittwoch in seiner "ersten Diagnose" nach dem Quartalsbericht. Die Briten trauten sich im Gesamtjahr nun auch mehr zu./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
16.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16.72 £
|
Abst. Kursziel*:
-4.31%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16.82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.89%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
09:45
|Pharmakonzern GSK hebt nach unerwartet starkem Quartal nochmals Jahresziele an (AWP)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|LSE-Handel: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.10.25