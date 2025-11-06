Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.5%  SPI 16’989 -0.6%  Dow 46’851 -1.0%  DAX 23’744 -1.3%  Euro 0.9312 0.1%  EStoxx50 5’613 -1.0%  Gold 3’984 0.1%  Bitcoin 81’560 -3.1%  Dollar 0.8070 -0.4%  Öl 63.0 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Idorsia36346343Swiss Re12688156
Top News
Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz und Gewinn gesteigert - Deal für ziviles Geschäft im Blick
SKAN-Aktie in Rot: Jahresziele dürften deutlich verfehlt werden
Aktien von Amrize und SIG fallen aus dem MSCI Global Standard Index - So reagiert die Börse
R&S-Aktie rutscht ab: Wachstumsambitionen wegen fehlender Installationskapazitäten reduziert
Suche...
Plus500 Depot

RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 06.11.2025 17:58:46

Schwacher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 fiel schlussendlich.

RELX
34.65 CHF -3.51%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag stand der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0.78 Prozent im Minus bei 4’734.92 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.068 Prozent auf 4’768.73 Punkte an der Kurstafel, nach 4’771.97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4’768.73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’731.13 Punkten erreichte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0.404 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’755.12 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der STOXX 50 4’419.39 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4’306.44 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.13 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 3.08 Prozent auf 128.34 GBP), UniCredit (+ 0.85 Prozent auf 64.24 EUR), National Grid (+ 0.78 Prozent auf 11.61 GBP), BAT (+ 0.41 Prozent auf 41.59 GBP) und Novartis (+ 0.33 Prozent auf 101.92 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Diageo (-6.54 Prozent auf 16.80 GBP), SAP SE (-4.39 Prozent auf 217.95 EUR), RELX (-2.96 Prozent auf 33.16 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2.63 Prozent auf 94.78 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2.21 Prozent auf 56.58 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 20’730’009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 355.818 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com