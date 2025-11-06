Schwacher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag stand der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0.78 Prozent im Minus bei 4’734.92 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.068 Prozent auf 4’768.73 Punkte an der Kurstafel, nach 4’771.97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4’768.73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’731.13 Punkten erreichte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0.404 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’755.12 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der STOXX 50 4’419.39 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4’306.44 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.13 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 3.08 Prozent auf 128.34 GBP), UniCredit (+ 0.85 Prozent auf 64.24 EUR), National Grid (+ 0.78 Prozent auf 11.61 GBP), BAT (+ 0.41 Prozent auf 41.59 GBP) und Novartis (+ 0.33 Prozent auf 101.92 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Diageo (-6.54 Prozent auf 16.80 GBP), SAP SE (-4.39 Prozent auf 217.95 EUR), RELX (-2.96 Prozent auf 33.16 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2.63 Prozent auf 94.78 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2.21 Prozent auf 56.58 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 20’730’009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 355.818 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch