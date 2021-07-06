BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BNP Paribas Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BNP Paribas auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Bei einer Analystenveranstaltung in Paris habe die Führung die Strategie der Bank für eine bessere Profitabilität und eine bessere Kapitalausstattung skizziert, schrieb Sharath Kumar in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Franzosen seien zudem zuversichtlich, was den endgültigen Ausgang eines Rechtsstreits wegen geschäftlicher Aktivitäten im Sudan angehe./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
71.86 €
|
Abst. Kursziel*:
8.54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
71.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.47%
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|10:15
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|60.00
|37.77%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:34
|
Deutsche Bank AG
Rio Tinto Hold
|10:33
|
Deutsche Bank AG
easyJet Hold
|10:15
|
Deutsche Bank AG
BNP Paribas Hold
|10:13
|
RBC Capital Markets
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|10:11
|
Bernstein Research
Diageo Outperform
|10:10
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|10:09
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform