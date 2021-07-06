Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

60.00
CHF
16.45
CHF
37.77 %
06.07.2021
SWX
26.11.2025 10:15:49

BNP Paribas Hold

BNP Paribas
67.10 CHF 1.33%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BNP Paribas auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Bei einer Analystenveranstaltung in Paris habe die Führung die Strategie der Bank für eine bessere Profitabilität und eine bessere Kapitalausstattung skizziert, schrieb Sharath Kumar in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Franzosen seien zudem zuversichtlich, was den endgültigen Ausgang eines Rechtsstreits wegen geschäftlicher Aktivitäten im Sudan angehe./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
71.86 € 		Abst. Kursziel*:
8.54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
71.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.47%
Analyst Name::
Sharath Kumar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

Analysen zu BNP Paribas S.A.

10:15 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
25.11.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
20.11.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
