Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’572 0.3%  SPI 17’291 0.4%  Dow 46’139 0.1%  DAX 23’368 0.9%  Euro 0.9295 0.0%  EStoxx50 5’593 0.9%  Gold 4’065 -0.3%  Bitcoin 73’980 0.5%  Dollar 0.8063 0.1%  Öl 64.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156
Top News
Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strategy weitet BTC-Reserven aus
Novo Nordisk-Aktie im Spannungsfeld zwischen Prognosesenkungen, Insidergeschäften und Preisanpassungen
CTS Eventim-Aktie schwächer: Lufthansa-Experte erhält Position als neuer CFO
BNP Paribas-Aktie springt an: Höherer Kapitalpuffer in Planung
Carlo Gavazzi-Aktie: Halbjahresverlust wegen Werkschliessung in Malta
Suche...
eToro entdecken

BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

60.00
CHF
16.45
CHF
37.77 %
06.07.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 09:23:04

BNP Paribas Buy

BNP Paribas
65.44 CHF 5.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Ziel von 13 Prozent für die harte Kernkapitalquote sei Ausdruck von Stärke und ein klarer Wendepunkt für die Anlegererwartungen, schrieb Joseph Dickerson am Donnerstagmorgen. Er erinnerte daran, wie das gleiche Bekenntnis der Societe Generale die Anlegermeinung geändert hatte./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70.99 € 		Abst. Kursziel*:
33.82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.81%
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse