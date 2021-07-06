BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
60.00CHF
16.45CHF
37.77 %
06.07.2021
SWX
20.11.2025 09:23:04
BNP Paribas Buy
BNP Paribas
65.44 CHF 5.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Ziel von 13 Prozent für die harte Kernkapitalquote sei Ausdruck von Stärke und ein klarer Wendepunkt für die Anlegererwartungen, schrieb Joseph Dickerson am Donnerstagmorgen. Er erinnerte daran, wie das gleiche Bekenntnis der Societe Generale die Anlegermeinung geändert hatte./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
