BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
60.00CHF
16.45CHF
37.77 %
06.07.2021
SWX
17.11.2025 12:26:59
BNP Paribas Buy
BNP Paribas
62.83 CHF -0.66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 98,90 auf 85,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam schröpfte am Freitagabend seinen Bewertungsmaßstab für die Franzosen aufgrund ihrer geringeren Eigenkapitalrendite (RoTE) gegenüber der Konkurrenz und der Bedenken hinsichtlich des Kapitalüberschusses. Grundsätzlich bleibt er allerdings von BNP überzeugt und hält die Aktien für günstig./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68.43 €
|
Abst. Kursziel*:
24.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.93%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
