BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
60.00CHF
16.45CHF
37.77 %
06.07.2021
SWX
20.11.2025 09:23:24
BNP Paribas Outperform
BNP Paribas
65.44 CHF 5.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Franzosen hätten auf die Bedenken der Anleger reagiert und unter anderem das Ziel für die harte Kernkapitalquote auf Branchenniveau angehoben, schrieb Anke Reingen am Donnerstagmorgen. Aber alle Ankündigungen, auch der Aktienrückkauf, strahlten Überzeugung aus und seien sehr begrüßenswert./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:23 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:23 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
70.99 €
Abst. Kursziel*:
26.78%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
70.47 €
Abst. Kursziel aktuell:
27.71%
Analyst Name::
Anke Reingen
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse