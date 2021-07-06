BNP Paribas 65.92 CHF 0.13% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach einer Informationsveranstaltung der Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Franzosen hätten einen klaren Weg zur Verbesserung ihrer Erträge und der ihnen dafür zur Verfügung stehenden Mittel aufgezeigt, schrieb Anke Reingen in ihrer Einschätzung vom Montagabend. Damit der Bewertungsrückstand zum Ertragspotenzial verschwinde, müssten allerdings Rechtsstreitigkeiten beigelegt werden./rob/gl/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST





