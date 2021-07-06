Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

60.00
CHF
16.45
CHF
37.77 %
06.07.2021
SWX
25.11.2025 07:42:03

BNP Paribas Outperform

BNP Paribas
65.92 CHF 0.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach einer Informationsveranstaltung der Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Franzosen hätten einen klaren Weg zur Verbesserung ihrer Erträge und der ihnen dafür zur Verfügung stehenden Mittel aufgezeigt, schrieb Anke Reingen in ihrer Einschätzung vom Montagabend. Damit der Bewertungsrückstand zum Ertragspotenzial verschwinde, müssten allerdings Rechtsstreitigkeiten beigelegt werden./rob/gl/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
70.73 € 		Abst. Kursziel*:
27.24%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
70.89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.96%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:42 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
20.11.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
