Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’217 -0.8%  SPI 16’959 -0.6%  Dow 47’626 0.2%  DAX 23’976 -0.6%  Euro 0.9269 0.0%  EStoxx50 5’666 -0.6%  Gold 4’021 -0.4%  Bitcoin 88’823 2.4%  Dollar 0.8036 0.2%  Öl 65.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Weniger Risiko und geringere Renditechancen: Wie funktionieren "Outcome-based-ETFs"?
Statt NVIDIA-Aktie: Dieser Baukonzern profitiert vom KI-Boom und erreicht neue Rekorde
Chevron und Exxon verdienen mehr - Aktien uneins
Bayer-Aktie nahezu unverändert: Prüfung von weiteren rechtlichen Schritten nach Niederlage im Fall Erickson
TKMS-Aktie schwankt: Rheinmetall, RENK, HENSOLDT - Wer gewinnt das Rüstungsrennen?
Suche...
Plus500 Depot

BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

60.00
CHF
16.45
CHF
37.77 %
06.07.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 13:45:09

BNP Paribas Equal Weight

BNP Paribas
61.86 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 80 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut resümierte am Donnerstagabend die Berichtssaison französischer Banken. Die SocGen habe es am besten gemacht und bleibe Favorit. Skeptischer ist die Expertin für BNP und Credit Agricole. Hier senkte sie die Ergebnisschätzungen, während sie ihre SocGen-Prognosen anhob./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Equal Weight
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
66.59 € 		Abst. Kursziel*:
18.64%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
66.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.51%
Analyst Name::
Flora Bocahut 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse