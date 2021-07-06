BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 80 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut resümierte am Donnerstagabend die Berichtssaison französischer Banken. Die SocGen habe es am besten gemacht und bleibe Favorit. Skeptischer ist die Expertin für BNP und Credit Agricole. Hier senkte sie die Ergebnisschätzungen, während sie ihre SocGen-Prognosen anhob./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
66.59 €
Abst. Kursziel*:
18.64%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
66.66 €
Abst. Kursziel aktuell:
18.51%
Analyst Name::
Flora Bocahut
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
