Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 77,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bank habe den Anlegern gesagt, was sie hören wollten, schrieb Jason Napier am Donnerstag anlässlich der neuen Ziele vom Kapitalmarkttag./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



