BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
60.00CHF
16.45CHF
37.77 %
06.07.2021
SWX
20.11.2025 11:40:18
BNP Paribas Neutral
BNP Paribas
65.59 CHF 5.34%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 77,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bank habe den Anlegern gesagt, was sie hören wollten, schrieb Jason Napier am Donnerstag anlässlich der neuen Ziele vom Kapitalmarkttag./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Neutral
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
77.40 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
70.31 €
|
Abst. Kursziel*:
10.08%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
70.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.66%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|11:40
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|09:23
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|11:40
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|09:23
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|60.00
|37.77%
