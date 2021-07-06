BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
BNP Paribas Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 91 auf 78 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Sudan-Rechtstreit verdunkle den Horizont, schrieb Sharath Kumar in der am Montag veröffentlichten Neubewertung. Es drohe eine lange und letztlich teure Hängepartie, die das solide Kerngeschäft überschatte. Grundsätzlich sieht Kumar attraktives Potenzial, es hänge allerdings zunächst alles von juristischer Klarheit ab./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 05:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
68.14 €
|
Abst. Kursziel*:
14.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.05%
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
