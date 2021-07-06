BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
60.00CHF
16.45CHF
37.77 %
06.07.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 15:27:35
BNP Paribas Buy
BNP Paribas
60.94 CHF 0.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas nach einer Roadshow mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Es sei offen über den Weg der französischen Bank hin zu einer 13-prozentigen Kernkapitalquote diskutiert worden, schrieb Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65.85 €
|
Abst. Kursziel*:
44.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.04%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
09:29
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|15:27
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|15:27
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|15:27
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|60.00
|37.77%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:31
|
DZ BANK
GEA Halten
|15:29
|
DZ BANK
HENSOLDT Kaufen
|15:27
|
Jefferies & Company Inc.
BNP Paribas Buy
|15:12
|
DZ BANK
HelloFresh Halten
|14:10
|
JP Morgan Chase & Co.
Under Armour Underweight
|14:07
|
Barclays Capital
Diageo Overweight
|14:06
|
Barclays Capital
Heidelberg Materials Equal Weight