07.11.2025 15:27:35

BNP Paribas Buy

BNP Paribas
60.94 CHF 0.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas nach einer Roadshow mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Es sei offen über den Weg der französischen Bank hin zu einer 13-prozentigen Kernkapitalquote diskutiert worden, schrieb Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65.85 € 		Abst. Kursziel*:
44.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.04%
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

15:27 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
29.10.25 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 BNP Paribas Halten DZ BANK
mehr Analysen
