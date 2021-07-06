Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’331 -0.2%  SPI 17’073 0.0%  Dow 48’010 0.6%  DAX 24’231 -0.2%  Euro 0.9282 0.4%  EStoxx50 5’718 0.2%  Gold 4’010 1.8%  Bitcoin 90’086 0.5%  Dollar 0.7977 0.5%  Öl 64.7 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NVIDIA-Aktie springt hoch: 5-Billionen-Dollar-Marke als erstes Börsenunternehmen geknackt
Ausblick: Volkswagen präsentiert Quartalsergebnisse
NEL ASA-Aktie sinkt: Wasserstoffkonzern weiter mit Verlusten, Umsatz nimmt ab
PayPal-Aktie: Blick auf Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit
Suche...

BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

60.00
CHF
16.45
CHF
37.77 %
06.07.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 13:02:32

BNP Paribas Neutral

BNP Paribas
62.10 CHF 1.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Delphine Lee kappte am Mittwoch ihre Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 1,4 Prozent. Ihre Prognose für die Kernkapitalquote stockte sie in ihrer Nachbetrachtung des Quartalsberichts allerdings auf./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Neutral
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
87.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
67.08 € 		Abst. Kursziel*:
29.70%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
66.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.04%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse