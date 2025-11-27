Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HENSOLDT Aktie

27.11.2025 20:58:00

HENSOLDT-Aktie trotzdem höher: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus

HENSOLDT-Aktie trotzdem höher: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus

HENSOLDT verliert seinen Personalvorstand Lars Immisch, der den Vorstand zum Jahreswechsel aus gesundheitlichen Gründen verlassen wird.

HENSOLDT
65.05 CHF 0.88%
Das teilte der Rüstungskonzern HENSODLT mit. Immisch gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Eine Nachfolgelösung sei bereits gefunden und werde im neuen Jahr wirksam.

Die HENSOLDT-Aktie steht am Donnerstag im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise bei 70,15 Euro und damit 0,65 Prozent über ihrem XETRA-Schluss.

DOW JONES

24.11.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
12.11.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
12.11.25 HENSOLDT Hold Warburg Research
12.11.25 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
