27.11.2025 20:58:00
HENSOLDT-Aktie trotzdem höher: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
HENSOLDT verliert seinen Personalvorstand Lars Immisch, der den Vorstand zum Jahreswechsel aus gesundheitlichen Gründen verlassen wird.
Die HENSOLDT-Aktie steht am Donnerstag im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise bei 70,15 Euro und damit 0,65 Prozent über ihrem XETRA-Schluss.
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
