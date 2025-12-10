Mittwochshandel in Paris: CAC 40 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0.37 Prozent leichter bei 8’022.69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.459 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.216 Prozent auf 8’035.09 Punkte an der Kurstafel, nach 8’052.51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’045.22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’005.11 Punkten erreichte.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0.942 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’055.51 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’761.32 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.12.2024, den Stand von 7’394.78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 8.51 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’314.23 Punkten. Bei 6’763.76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 288’242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 308.616 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.69 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch