Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
7.82CHF
-0.38CHF
-4.62 %
09:20:41
BRXC
18.11.2025 06:22:41
Stellantis Overweight
Stellantis
7.82 CHF -4.62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Etliche personelle Wechsel auf der Führungsebene und die US-Zölle hätten die Restrukturierung der Autobauer-Holding verzögert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Vom Kapitalmarkttag im zweiten Quartal 2026 erhofft er sich Details zum nötigen Rückbau der Produktonskapazitäten in Europa und Nordamerika./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Overweight
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8.53 €
|
Abst. Kursziel*:
17.16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.70%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
