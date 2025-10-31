Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
8.28CHF
-0.33CHF
-3.83 %
12:57:48
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
31.10.2025 11:29:03
Stellantis Hold
Stellantis
8.28 CHF -3.83%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stellantis auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Auto-Holding habe im vergangenen Quartal weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und den Ausblick für das zweite Halbjahr bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Gefahr weiterer Abschreibungen komme nicht überraschend und deute darauf hin, dass eine Besserung der Lage erst einmal nicht in Sicht sei./gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Hold
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8.91 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.27%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Stellantis
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis verteuert sich am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
12:27