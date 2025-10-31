Stellantis 8.28 CHF -3.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stellantis auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Auto-Holding habe im vergangenen Quartal weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und den Ausblick für das zweite Halbjahr bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Gefahr weiterer Abschreibungen komme nicht überraschend und deute darauf hin, dass eine Besserung der Lage erst einmal nicht in Sicht sei./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET





