Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal habe in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Er verwies dabei auch auf den für 2025 beibehaltenen Margenausblick./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.