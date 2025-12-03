Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’940 0.4%  SPI 17’766 0.3%  Dow 47’474 0.4%  DAX 23’796 0.4%  Euro 0.9331 -0.1%  EStoxx50 5’714 0.5%  Gold 4’204 0.0%  Bitcoin 74’329 1.3%  Dollar 0.8014 -0.2%  Öl 62.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
US-Rekordaufträge treiben RENK-Aktie nach oben - Rheinmetall & HENSOLDT ziehen mit
KI-Hype um NVIDIA & Co.: Warum ein anderer Tech-CEO bewusst dagegen hält - und damit Erfolg hat
MDAX-Titel Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Wohnen SE-Investment von vor 3 Jahren verdient
TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1&1 von vor 3 Jahren abgeworfen
MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungheinrich von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

9.18
CHF
0.62
CHF
7.18 %
10:05:21
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.12.2025 09:21:36

Stellantis Buy

Stellantis
9.18 CHF 7.18%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 8,30 auf 12,00 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Patrick Hummel setzt mit seiner Kaufempfehlung vom Dienstagnachmittag auf ein Comeback des Autokonzerns in Nordamerika./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Stellantis

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Stellantis-Kurs >5 >10 >15
Fallender Stellantis-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
12.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9.82 € 		Abst. Kursziel*:
22.20%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
9.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.95%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten