Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 8,30 auf 12,00 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Patrick Hummel setzt mit seiner Kaufempfehlung vom Dienstagnachmittag auf ein Comeback des Autokonzerns in Nordamerika./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



