Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
9.18CHF
0.62CHF
7.18 %
10:05:21
BRXC
03.12.2025 09:21:36
Stellantis Buy
Stellantis
9.18 CHF 7.18%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 8,30 auf 12,00 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Patrick Hummel setzt mit seiner Kaufempfehlung vom Dienstagnachmittag auf ein Comeback des Autokonzerns in Nordamerika./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.82 €
|
Abst. Kursziel*:
22.20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.95%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
