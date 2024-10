FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Stellantis von 14 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Autobauer habe eine substanzielle Gewinnwarnung herausgegeben, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den USA bestehe Streikgefahr. Eine Überraschung sei die Gewinnwarnung zwar nach den enttäuschenden Halbjahreszahlen nicht, dennoch habe er nicht mit einer so deutlichen "Prognose-Kehrtwende" des Managements für den freien Liquiditätsfluss gerechnet, so der Analyst./ajx/la;