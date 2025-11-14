Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
Stellantis Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Stellantis beim Kursziel von 9 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Es seien turbulente Zeiten für die europäische Autobranche, schrieb der neu zuständige Experte Christian Frenes am Sonntag in seiner umfangreichen Branchenanalyse. Die chinesische Konkurrenz sei global unvermindert auf dem Vormarsch und die Nachfrage nach Elektroautos lasse nicht nach. Dabei sorgten Zölle, Währungsentwicklungen und Schadstoffregulierung für zusätzliche Probleme. Und am Horizont lauere mit Mobility-as-a-Service (MaaS) ein Schreckgespenst für den individuellen Autobesitz. In der Folge habe der Kapitalmarkt die klassische Produktion der europäischen Autobauer praktisch bereits abgeschrieben. Bei BMW, Mercedes, VW und Renault derart deutlich, dass der Wert dieses Bereichs gar kalkulatorisch negativ sei. Frenes hält dies für verfrüht und sieht das Premiumsegment am stärksten unterbewertet. Für Massenhersteller wie VW, Stellantis und Renault sei der Gegenwind derweil umso stärker./ag/mis/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.72 €
|
Abst. Kursziel*:
3.22%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
8.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.42%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|8.02
|7.19%
