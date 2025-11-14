Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

8.01
CHF
0.53
CHF
7.04 %
10:31:11
BRXC
24.11.2025 09:04:58

Stellantis Neutral

Stellantis
8.01 CHF 7.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Stellantis beim Kursziel von 9 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Es seien turbulente Zeiten für die europäische Autobranche, schrieb der neu zuständige Experte Christian Frenes am Sonntag in seiner umfangreichen Branchenanalyse. Die chinesische Konkurrenz sei global unvermindert auf dem Vormarsch und die Nachfrage nach Elektroautos lasse nicht nach. Dabei sorgten Zölle, Währungsentwicklungen und Schadstoffregulierung für zusätzliche Probleme. Und am Horizont lauere mit Mobility-as-a-Service (MaaS) ein Schreckgespenst für den individuellen Autobesitz. In der Folge habe der Kapitalmarkt die klassische Produktion der europäischen Autobauer praktisch bereits abgeschrieben. Bei BMW, Mercedes, VW und Renault derart deutlich, dass der Wert dieses Bereichs gar kalkulatorisch negativ sei. Frenes hält dies für verfrüht und sieht das Premiumsegment am stärksten unterbewertet. Für Massenhersteller wie VW, Stellantis und Renault sei der Gegenwind derweil umso stärker./ag/mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 22:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Neutral
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
9.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.72 € 		Abst. Kursziel*:
3.22%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
8.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.42%
Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:04 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
05.11.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
