Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
8.61CHF
-0.53CHF
-5.83 %
10:03:16
BRXC
30.10.2025 14:40:00
Stellantis Neutral
Stellantis
8.61 CHF -5.83%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis nach Quartalszahlen der Autoholding auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Diese hätten keine größeren Überraschungen enthalten, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.03%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.63%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
