Scout24-Aktie mit Zuschlägen: Umsatz und Gewinn klettern - zuversichtlicher für 2025
PUMA reagiert auf Kostendruck - Konzern peilt Erholung bis 2027 an - Aktie gibt ab
HelloFresh-Aktie leichter: Ausblick nach Umsatzrückgang bekräftigt
BBVA-Aktie tiefer: Gewinn trotz Ertragswachstum rückläufig
AB InBev-Aktie im Minus: Gewinn vonanhaltend schwacher Bierverkäufe belastet
30.10.2025 14:40:00

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis nach Quartalszahlen der Autoholding auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Diese hätten keine größeren Überraschungen enthalten, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Neutral
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
8.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.86 € 		Abst. Kursziel*:
-4.03%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.63%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

