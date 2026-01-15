Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.01.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Abend in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Intel. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 49,01 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 49,01 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 23'618 Punkten tendiert. Bei 50,38 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,40 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 19'134'234 Aktien.
Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 50,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 177,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Intel seine Aktionäre 2024 mit 0,380 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,040 USD je Aktie ausschütten. Am 23.10.2025 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,90 USD, nach -3,88 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.65 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Intel.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,338 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Intel-Aktie
Aktien von AMD und Intel im Rally-Modus: Das steckt hinter dem Analystenlob
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor 5 Jahren gekostet
NVIDIA-Aktie im Ausblick 2026: Kann der Konzern 8,5 Billionen Dollar erreichen?
Nachrichten zu Intel Corp.
|
20:27
|Intel Aktie News: Intel am Abend in Grün (finanzen.ch)
|
16:29
|Intel Aktie News: Intel büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
14.01.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
14.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächer (finanzen.ch)