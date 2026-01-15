Intel Aktie News: Intel am Abend in Grün

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 49,01 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 23'618 Punkten tendiert. Bei 50,38 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,40 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 19'134'234 Aktien.

Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 50,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 177,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2024 mit 0,380 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,040 USD je Aktie ausschütten. Am 23.10.2025 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,90 USD, nach -3,88 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.65 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Intel.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,338 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

