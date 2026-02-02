Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9164 0.0%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’865 -9.6%  Bitcoin 64’918 0.4%  Dollar 0.7697 0.0%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Neben NVIDIA-Aktie & Co.: Goldman Sachs nennt neue KI-Profiteure für 2026
Suche...
eToro entdecken
Tops & Flops 02.02.2026 03:52:46

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

So bewegten sich die einzelnen Commodities im Januar 2026:

×

    Weitere Links:

    Hier finden Sie die Kurse von Goldmünzen
    Alle Nachrichten zu Rohstoffen
    Realtime-Rohstoff-Kurse

    Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com,sacura / Shutterstock.com
    Name Kaufen Verkaufen
    Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’430.62 11’107.20
    Gold Krügerrand 1 oz 3’844.40 3’441.34
    Gold Philharmoniker 1 oz 3’876.33 3’476.28
    Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 731.45 649.35
    Goldbarren 250 g - philoro 30’544.99 27’792.12
    Silber CombiBar® 100 g 343.29 182.00
    Silber Maple Leaf 1 oz 84.28 57.58
    Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’593.82 1’847.60

    Meistgelesene Nachrichten

    Gold, Öl & Co. in KW 5: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
    KW 5: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 5: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben
    UBS offenbar vor weiterer Entlassungswelle
    Krypto-Exodus: Warum Anleger Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. zahlreich nach unten schicken
    Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
    UBS AG bescheinigt Neutral für Nestlé-Aktie
    EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
    DroneShield-Aktie sackt dennoch ab: Neue Software-Updates versprechen Systemverbesserungen

    Top-Rankings

    Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
    Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
    Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
    Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
    Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
    22:34 ROUNDUP 3/Selenskyj: Nächste Woche neue Gespräche mit USA und Russland
    22:34 SPORT/ROUNDUP/Bahnrad-EM: Deutsche Sprinterinnen holen Team-Gold
    22:34 ROUNDUP 2: Mindestens zwölf Tote bei russischem Angriff auf Pawlohrad
    21:34 ROUNDUP 2/BVB-Sieg: Guirassy trifft wieder - Schlotterbeck spricht vom Titel
    21:04 ROUNDUP/BVB-Sieg: Guirassy trifft wieder - Schlotterbeck: Wollen angreifen
    20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
    20:20 ROUNDUP 2: Israel will Einsatz von Ärzte ohne Grenzen in Gaza stoppen
    19:54 ROUNDUP: Portugal erwartet neue Unwetter - Sorge vor Überschwemmungen
    21:13 BVB-Aktie: Dortmund siegt mühsam gegen Heidenheim