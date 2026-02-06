Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'466 -0.3%  SPI 18'583 -0.2%  Dow 48'909 -1.2%  DAX 24'491 -0.5%  Euro 0.9159 -0.1%  EStoxx50 5'926 -0.8%  Gold 4'844 1.4%  Bitcoin 50'222 2.7%  Dollar 0.7768 -0.2%  Öl 68.4 1.6% 
Geändert am: 06.02.2026 08:14:57

SMI und DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker

Der heimische Markt und der deutsche Leitindex dürften vor dem Wochenende nachgeben. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Freitag mehrheitlich höher.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften sich am Freitag zurückhalten.

Der SMI gibt vorbörslich leicht nach.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI dürften sich ebenso etwas tiefer präsentieren.

Weiterhin seitwärts werden Europas Börsen am Freitag erwartet. Wie in den Vortagen dürften sich die Haupt-Indizes relativ ruhig zeigen, während es im Hintergrund bei den Branchen zu deutlichen Kursausschlägen kommt. "Die heftige Sektorrotation sorgt aber dafür, dass sich Gewinner und Verlierer ausgleichen", kommentierte ein Händler. So ging es bei Auto- und Chemiewerten dank besserer Konjunkturaussichten zuletzt nach oben, Telekom- und Nahrungsmittelwerte waren als "sichere Häfen" gegen den Technologie-Crash gesucht. Zinsentscheidung und Aussagen der EZB haben derweil keine grösseren Spuren hinterlassen. Mit dem Hinweis auf die Datenabhängigkeit ihrer Entscheidungen hat sich die Zentralbank jeden Spielraum erhalten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Freitag tiefer erwartet.

Der DAX verliert vorbörslich.

Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch im DAX zeichnet sich am Freitag wieder ein Dämpfer ab. Tags zuvor war der DAX zwischenzeitlich bereits auf fast 24'272 Punkte gesackt, fing sich aber knapp über dem Jahrestief. Im nachbörslichen Handel zeigt sich mit dem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon nun aber, wie hartnäckig gerade die KI-Sorgen der Anleger sind. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken.

WALL STREET

An den US-Börsen hatten am Donnerstag die Verkäufer die Oberhand.

Der Dow Jones ging 1,20 Prozent tiefer bei 48'908,17 Punkten aus dem Handel.
Auch der NASDAQ Composite schloss schwächer und verlor 1,59 Prozent auf 22'540,59 Indexpunkte.

Damit knüpfte die Wall Street an die Vortagesabgaben an. Denn die Verunsicherung mit Blick auf die Softwarebranche dauerte an. Eine Erholung vom Absturz des Sektors in den vergangenen Tagen ist nicht in Sicht. Auslöser war das KI-Unternehmen Anthropic, das ein Zusatzmodell für seinen Chatbot Claude vorgestellt hatte, das auch juristische Aufgaben übernehmen kann. Am Markt sieht man dadurch das Geschäftsmodell der Anbieter von Software-as-a-Service gefährdet.

Vor diesem Hintergrund wurde die Absicht von Alphabet, die Investitionen 2026 zu verdoppeln, kritisch hinterfragt, zumal der Markt von deutlich niedrigeren Ausgaben ausgegangen war. Daher steht der gesamte Technologiesektor unter Druck.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Freitag mehrheitlich höher.

So zeigt sich der Nikkei 225 in Tokio zwischenzeitlich mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 54'165,80 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,27 Prozent auf 4'086,38 Zähler.

Abwärts geht es unterdessen in Hongkong: Der Hang Seng fällt 0,83 Prozent auf 26'662,11 Einheiten zu.

Kein einheitliches Bild präsentiert am Freitagmorgen der Blick auf die asiatischen Aktienmärkte. Ausgelöst durch einen neuerlichen Abverkauf von Technologiewerten an der Wall Street herrscht auch hier die Risikoaversion vor. An der Börse in Tokio sind die am Wochenende anstehenden vorgezogenen Wahlen das Thema. Japanische Staatsanleihen legen in Tokio im Sog der nächtlichen Kursgewinne von US-Staatsanleihen zu. Allerdings könnte vor den Wahlen zum japanischen Unterhaus an diesem Sonntag eine abwartende Haltung vorherrschen. Laut Umfragen lokaler Medien liegt das Momentum bei der Liberaldemokratischen Partei, schreiben die Strategen von TD Securities. "Wir weisen einer absoluten Mehrheit für Premierministerin Takaichi eine Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent zu", so die Strategen. In diesem Szenario würde die JGB-Zinskurve steiler gehen und der Dollar zum Yen dürfte in Richtung 160,00 steigen, fügen die Strategen hinzu. Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihe sinkt leicht auf 2,190 Prozent.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
06.02.26 Leistungsbilanz
06.02.26 Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr)
06.02.26 JP Devisenreserven
06.02.26 National Australia Bank's Business Confidence (QoQ)
06.02.26 RBI Zinssatzentscheidung
06.02.26 Reposatz - Reverse
06.02.26 Führender Wirtschaftsindex
06.02.26 Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität
06.02.26 Verbraucherausgaben
06.02.26 Brutto Gold- und Währungsreserven
06.02.26 Netto $Gold- und Währungsreserven
06.02.26 EZB-Mitglied Cipollone spricht
06.02.26 ECB's President Lagarde speech
06.02.26 Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
06.02.26 Halifax Immobilienpreise (Monat)
06.02.26 Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr)
06.02.26 Produktionsertrag
06.02.26 Industrieproduktion (im Monatsvergleich)
06.02.26 Handelsbilanz
06.02.26 Importe (Monat)
06.02.26 Exporte (Monat)
06.02.26 Industrieproduktion s.a. (Monat)
06.02.26 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
06.02.26 Leistungsbilanz
06.02.26 Handelsbilanz EUR
06.02.26 Importe, EUR
06.02.26 Exporte, EUR
06.02.26 Devisenreserven
06.02.26 Bauproduktion ( Jahr )
06.02.26 Industrieproduktion (im Jahresvergleich)
06.02.26 Außenhandelsbilanz ( Monat )
06.02.26 Großhandelspreis n.s.a (Jahr)
06.02.26 Großhandelspreise n.s.a (Monat)
06.02.26 Industrieproduktion s.a. ( Jahr )
06.02.26 Arbeitslosenquote
06.02.26 Außenhandelsbilanz
06.02.26 Rede von Kocher der EZB
06.02.26 Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat )
06.02.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
06.02.26 Bankkredit-Wachstum
06.02.26 Devisenreserven, USD
06.02.26 M3-Geldmenge
06.02.26 Verbraucherzuversicht
06.02.26 Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt
06.02.26 BoE-Mitglied Pill spricht
06.02.26 Zentralbank-Devisenreserven
06.02.26 Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
06.02.26 Arbeitslosenquote
06.02.26 Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
06.02.26 Nettoveränderung der Beschäftigung
06.02.26 U6 Unterbeschäftigungsquote
06.02.26 Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden
06.02.26 Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
06.02.26 Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
06.02.26 Erwerbsbeteiligungsquote
06.02.26 Arbeitslosenquote
06.02.26 Erwerbsquote
06.02.26 Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft
06.02.26 Kassenbestand des Finanzministeriums
06.02.26 Ivey Einkaufsmanagerindex s.a
06.02.26 Ivey Einkaufsmanagerindex
06.02.26 Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
06.02.26 Uni-Michigan: Verbrauchervertrauen
06.02.26 Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher
06.02.26 Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
06.02.26 Industrieproduktion
06.02.26 Fed-Mitglied Jefferson spricht
06.02.26 Baker Hughes Plattform-Zählung
06.02.26 Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich)
06.02.26 Verbraucherkredit
06.02.26 CFTC Gold NC Netto-Positionen
06.02.26 CFTC Öl NC Netto-Positionen
06.02.26 CFTC EUR NC Netto-Positionen
06.02.26 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
06.02.26 CFTC JPY NC Netto-Positionen
06.02.26 CFTC AUD NC Netto-Positionen
06.02.26 CFTC GBP NC Netto-Positionen

