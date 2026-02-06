|Kaufempfehlungen KW 6
|
06.02.2026 21:42:00
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
