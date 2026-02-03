Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’362 -0.4%  SPI 18’406 -0.4%  Dow 49’356 -0.1%  DAX 24’795 0.0%  Euro 0.9157 -0.4%  EStoxx50 5’991 -0.3%  Gold 4’983 6.9%  Bitcoin 59’465 -3.1%  Dollar 0.7752 -0.6%  Öl 67.1 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156NVIDIA994529Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
Glencore-Aktie: Teilverkauf im Kongo geplant
Walmart-Aktie knackt die Billion - Rekordlauf setzt sich fort
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger
Alphabet-Aktie unbeeindruckt: Robotaxi-Firma Waymo stockt Kasse im Wettlauf mit Tesla auf
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Suche...
Plus500 Depot
Branchenproblem 03.02.2026 17:25:36

Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Die Aktien der Partners Group geben am Dienstag in einem leichteren Gesamtmarkt stark nach.

Händler sprechen dabei von einem Branchenproblem. Europaweit stehen die Aktien der Mitbewerber des Zuger Finanzkonzerns unter Druck.

Die Aktien von Partners Group verlieren im SIX-Handel zeitweise 5,9 Prozent auf 983 Franken und damit beinahe auf Tagestief. Damt ist der bisherige Jahresgewinn wieder ausradiert. Derweil notiert der Gesamtmarkt gemessen am SLI um 0,5 Prozent tiefer.

Händler verweisen auf einen Artikel von Bloomberg. Viele Private-Equity-Firmen seien stark in Softwareunternehmen engagiert. Und deren Wert werde wegen des Einflusses von KI auf Software nun in Frage gestellt.

"Die riesige Software-Wette der Private-Equity-Fonds wurde durch KI auf den Kopf gestellt", zitiert die Agentur John Zito von Apollo Global Management. Durch KI würden die Grundlagen der Softwareunternehmen in Frage gestellt, sagte er auf einer Veranstaltung in Toronto. "Das eigentliche Risiko darin besteht, dass Software tot ist", sagte Zito. Dies habe Abgaben quer durch die Branche ausgelöst, so ein Händler.

pre/rw

Zürich (awp)

Weitere Links:

Partners Group-Aktie klettert kräftig: Verwaltetes Vermögen in 2025 gesteigert

Bildquelle: Keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:22 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
09:35 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
09:20 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
09:08 SMI trotzt den negativen Vorgaben
07:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips legen zu
02.02.26 Ölmarkt im Umbruch: Zwischen Überangebot, Energiewende und geopolitischem Risiko
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’914.31 19.43 SW5BQU
Short 14’192.22 13.82 SQ3B6U
Short 14’730.02 8.88 BWNSSU
SMI-Kurs: 13’362.17 03.02.2026 17:22:00
Long 12’791.01 19.16 SB1BLU
Long 12’511.40 13.75 SXEBEU
Long 11’985.35 8.94 SKTB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Siemens auf dem Vormarsch: Wackelt die SAP-Aktie an der Spitze?
Aktien von NVIDIA und Microsoft im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
Siemens Energy-Aktie auf Rekordjagd: Analysten sehen massives Potenzial im Gasturbinen-Sektor - Milliardeninvestment in den USA
PayPal-Aktie deutlich unter Druck: Umsatz bleibt hinter Prognosen zurück - PayPal-Chef muss gehen
Aktien von Microsoft und NVIDIA leiden unter Zweifeln am möglichen OpenAI-Milliardeninvestment
Nestlé-Aktie in Grün: Unternehmen weist Vorwürfe von Foodwatch zurück
Bitcoin, Ethereum und Co. bleiben unter Druck - teils zweistellige Verluste
SMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:35 US-Senatoren werfen Schweizer Banken fehlende Aufklärung vor
17:35 Deutsche Börse-News: Verkaufswelle bei Gold-und Silber-ETCs
17:34 TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Februar 2026
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Februar 2026
17:31 GNW-News: 50 Jahre gasgeschmierte Gleitringdichtungen (1976-2026)
17:26 Deutsche Anleihen: Kursverluste
17:26 Walmart-Aktie auf Rekordkurs: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke
17:12 Macron: Vorbereitung für neuen Dialog mit Moskau im Gange
17:09 AKTIE IM FOKUS 2: Schwaches Wachstum lässt Paypal-Kurs einbrechen
17:04 Weltweit mehr als ein Drittel aller Krebsfälle vermeidbar