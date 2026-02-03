|Branchenproblem
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger
Die Aktien der Partners Group geben am Dienstag in einem leichteren Gesamtmarkt stark nach.
Die Aktien von Partners Group verlieren im SIX-Handel zeitweise 5,9 Prozent auf 983 Franken und damit beinahe auf Tagestief. Damt ist der bisherige Jahresgewinn wieder ausradiert. Derweil notiert der Gesamtmarkt gemessen am SLI um 0,5 Prozent tiefer.
Händler verweisen auf einen Artikel von Bloomberg. Viele Private-Equity-Firmen seien stark in Softwareunternehmen engagiert. Und deren Wert werde wegen des Einflusses von KI auf Software nun in Frage gestellt.
"Die riesige Software-Wette der Private-Equity-Fonds wurde durch KI auf den Kopf gestellt", zitiert die Agentur John Zito von Apollo Global Management. Durch KI würden die Grundlagen der Softwareunternehmen in Frage gestellt, sagte er auf einer Veranstaltung in Toronto. "Das eigentliche Risiko darin besteht, dass Software tot ist", sagte Zito. Dies habe Abgaben quer durch die Branche ausgelöst, so ein Händler.
