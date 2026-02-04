JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analystenoptimismus
|
04.02.2026 10:22:14
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Die Bayer-Aktie erhält starke Kaufempfehlungen von renommierten Finanzinstituten. Sowohl Goldman Sachs als auch JPMorgan zeigen sich optimistisch.
• Analysten zuversichtlich
• Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen
Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer konnte in den letzten Handelstagen leichte Kursgewinne verzeichnen. Am Vortag schloss die Aktie bei 45,27 EUR, was einem Aufschlag von 0,59 Prozent entspricht. Und auch am Mittwoch geht es weiter bergauf: Zeitweise gewinnt der Anteilsschein Im XETRA-Handel 0,80 Prozent auf 45,63 Euro.
Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotential
Führende Finanzanalysten zeigen sich überraschend optimistisch. Die US-Investmentbank JPMorgan Chase & Co. stufte die Bayer-Aktie am 2. Februar 2026 auf "Overweight" ein - eine klare Kaufempfehlung - und hob das Kursziel auf 50,00 Euro an, was einem Aufwärtspotenzial von 5,26 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Auch Goldman Sachs bestätigte seine positive Einschätzung mit einem "Buy"-Rating und erhöhte das Kursziel auf 54,50 Euro, wodurch sich ein noch grösseres Aufwärtspotenzial von 14,74 Prozent ergibt.
Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen
Für Bayer gibt es zudem gute Nachrichten aus China: Das Krebsmedikament Nubeqa ist in China nun auch für eine dritte Indikation zugelassen. Darolutamid kann damit erstmals ohne Chemotherapie eingesetzt werden. Die chinesische Gesundheitsbehörde genehmigte das Präparat in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie zur Behandlung von Männern mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC), wie Bayer am Vortag mitteilte. Für Europa hatte das Unternehmen bereits im vergangenen Sommer die entsprechende Zulassung erhalten.
In China kann Darolutamid nun sowohl mit als auch ohne Chemotherapie angewendet werden. Bayer wies darauf hin, dass die Belastung durch Prostatakrebs in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sei und die Zahl der Betroffenen weiter zunehmen werde. Der Wirkstoff Darolutamid wird von Bayer gemeinsam mit dem finnischen Pharmaunternehmen Orion entwickelt.
Bleibt Bayer auf Wachstumskurs?
Insgesamt zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass Bayer trotz kurzfristiger Kursschwankungen auf einem soliden Fundament steht: Positive Analystenbewertungen und das erweiterte Zulassungsspektrum für Nubeqa in China könnten das Unternehmen auf mittlere Sicht weiter stärken. Anleger behalten daher die Aktie aufmerksam im Blick, während Bayer seine Position sowohl auf dem europäischen als auch auf dem chinesischen Markt ausbaut.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
02.02.26
|FirstFT: Gold and silver prices extend slump (Financial Times)
|
01.02.26
|JPMorgan should ‘threaten’ UK over banker tax, Mandelson told Epstein (Financial Times)
|
31.01.26
|Was Analysten von der JPMorgan Chase-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|14.01.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.10.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|20.05.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.04.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX fällt ins Minus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Der Schweizer Leitindex notiert am Mittwoch etwas tiefer. Der DAX zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.