Intel Aktie 941595 / US4581401001
37.56CHF
-5.48CHF
-12.74 %
12:39:08
BRXC
23.01.2026 11:52:31
Intel Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Trotz des starken Servergeschäfts und weiter erholter Margen habe der Ausblick des Halbleiterkonzerns die Erwartungen verfehlt, schrieb Blayne Curtis am Freitag. Angesichts weiterer Marktanteilsverluste und einer fehlenden KI-Strategie sehe er bei dem Unternehmen weiter keinen klaren Weg nach vorn./rob/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Intel Corp.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 45.00
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
$ 54.32
Abst. Kursziel*:
-17.16%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
$ 54.34
Abst. Kursziel aktuell:
-17.19%
Analyst Name::
Blayne Curtis
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intel Corp.
12:12
|MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen erwartet - Intel unter Druck (Dow Jones)
06:45
|Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum (AWP)
22.01.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
22.01.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
22.01.26