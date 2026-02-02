Optimismus in New York: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1.06 Prozent stärker bei 25’824.43 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.238 Prozent auf 25’491.64 Punkte an der Kurstafel, nach 25’552.39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25’833.12 Punkte, das Tagestief hingegen 25’478.50 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.01.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25’206.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 25’858.13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21’478.05 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2.45 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’165.08 Punkten. Bei 24’954.18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 6.24 Prozent auf 49.37 USD), Micron Technology (+ 6.10 Prozent auf 440.17 USD), Old Dominion Freight Line (+ 6.05 Prozent auf 183.68 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.94 Prozent auf 248.43 USD) und ON Semiconductor (+ 3.62 Prozent auf 62.06 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen IDEXX Laboratories (-6.78 Prozent auf 625.00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.46 Prozent auf 144.53 USD), Constellation Energy (-2.84 Prozent auf 272.72 USD), Diamondback Energy (-2.58 Prozent auf 159.72 USD) und Atlassian (-2.12 Prozent auf 115.67 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 18’543’988 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.920 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1.99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

