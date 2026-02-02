Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'409 1.7%  SPI 18'484 1.5%  Dow 49'430 1.1%  DAX 24'798 1.1%  Euro 0.9197 0.4%  EStoxx50 6'008 1.0%  Gold 4'645 -4.5%  Bitcoin 61'352 3.1%  Dollar 0.7810 1.0%  Öl 66.0 -6.7% 
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’825.13
Pkt
272.74
Pkt
1.07 %
20:11:17
Marktbericht 02.02.2026 20:03:36

Optimismus in New York: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus

Optimismus in New York: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus

Der NASDAQ 100 zeigt am Montag eine positive Tendenz.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1.06 Prozent stärker bei 25’824.43 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.238 Prozent auf 25’491.64 Punkte an der Kurstafel, nach 25’552.39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25’833.12 Punkte, das Tagestief hingegen 25’478.50 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.01.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25’206.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 25’858.13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21’478.05 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2.45 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’165.08 Punkten. Bei 24’954.18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 6.24 Prozent auf 49.37 USD), Micron Technology (+ 6.10 Prozent auf 440.17 USD), Old Dominion Freight Line (+ 6.05 Prozent auf 183.68 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.94 Prozent auf 248.43 USD) und ON Semiconductor (+ 3.62 Prozent auf 62.06 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen IDEXX Laboratories (-6.78 Prozent auf 625.00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.46 Prozent auf 144.53 USD), Constellation Energy (-2.84 Prozent auf 272.72 USD), Diamondback Energy (-2.58 Prozent auf 159.72 USD) und Atlassian (-2.12 Prozent auf 115.67 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 18’543’988 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.920 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1.99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’938.92 19.39 SJLB4U
Short 14’215.55 13.74 B94SVU
Short 14’731.47 8.91 BWNSSU
SMI-Kurs: 13’409.11 02.02.2026 17:31:45
Long 12’840.50 19.39 SSQBNU
Long 12’569.88 13.81 S3HB2U
Long 12’022.95 8.82 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’826.58 1.07%

