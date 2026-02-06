Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.02.2026 21:54:00

DroneShield-Aktie verliert erneut: Notierung neuer Stammaktien beantragt - Verstärkt sich nun der Abwärtsdruck?

DroneShield beantragt die Notierung neuer Stammaktien. Die Massnahme fällt in eine Phase hoher Volatilität und verstärkt den Fokus der Anleger auf die Kapitalstruktur.

• DroneShield beantragt Notierung von 370'000 neuen Stammaktien
• Aktien stammen aus Optionsausübungen, keine Kapitalerhöhung
• Kurs bleibt nach jüngstem Abverkauf stark unter Druck

Neue DroneShield-Aktien kommen an den Markt

DroneShield hat die Notierung von 370'000 neuen voll eingezahlten Stammaktien an der australischen Börse ASX beantragt. Die Aktien sollen unter dem bestehenden Kürzel gehandelt werden. Laut Unternehmensangaben stammen die zusätzlichen Papiere aus der Ausübung beziehungsweise Umwandlung bereits bestehender Optionen oder wandelbarer Wertpapiere.

Solche Schritte sind bei wachstumsorientierten Technologieunternehmen nicht ungewöhnlich und dienen häufig der administrativen Abbildung früherer Vergütungs- oder Finanzierungsinstrumente. Die Massnahme erhöht damit die Zahl der ausstehenden Aktien leicht, ohne dass frisches Kapital aufgenommen wird.

Technischer Schritt trifft nervösen Markt

Formal handelt es sich um einen routinemässigen Vorgang, wie er bei wachstumsstarken Technologieunternehmen häufiger vorkommt. Jedoch fällt dieser in eine sensible Marktphase, in der Anleger aufmerksam auf jede Veränderung der Kapitalstruktur reagieren.

Nachdem die DroneShield-Aktie bereits am Donnerstag um mehr als sechs Prozent auf 3,19 AUD gefallen war, setzte sich die Schwäche auch am Freitag fort. Im Heimathandel in Sydney verlor das Papier weitere 9,09 Prozent auf 2,90 AUD. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus inzwischen auf 5,84 Prozent.

Anleger achten verstärkt auf die Aktionärsstruktur

Die erhöhte Aufmerksamkeit erklärt sich womöglich auch durch die jüngsten Veränderungen im Aktionärskreis. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass JPMorgan keine wesentliche Beteiligung mehr an DroneShield hält, was das Vertrauen institutioneller Investoren in den Fokus gerückt hat. Vor diesem Hintergrund wird jede Veränderung der Aktienstruktur besonders genau verfolgt. Zwar betont das Unternehmen, dass die neuen Aktien keine wesentliche Verwässerung darstellen, kurzfristig kann ein grösseres frei handelbares Volumen jedoch zusätzlichen Verkaufsdruck begünstigen.

Analysten bleiben trotz Kursrutsch optimistisch

Ungeachtet der jüngsten Schwäche zeigt sich die Analystenseite weiterhin zuversichtlich. Das derzeit einzige bei TipRanks erfasste Rating lautet "Buy". Bell Potter sieht den fairen Wert der Aktie bei 5,06 AUD, was auf dem aktuellen Kursniveau einem Aufwärtspotenzial von rund 74 Prozent entspricht. Für Anleger bleibt die Lage damit zweigeteilt: Fundamentale Perspektiven treffen auf ein angeschlagenes Sentiment.

