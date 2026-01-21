NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel in einem Ausblick auf anstehende Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Prozessorhersteller mit den Zahlen die Markterwartungen übertreffen kann, aber einen Ausblick in deren Rahmen abgibt. Die PC-Nachfrage scheine derzeit in Ordnung zu sein. Höhere Speicherpreise könnten 2026 aber das Mengenwachstum beeinträchtigen./rob/tih/bek;