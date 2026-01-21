Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Intel Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel in einem Ausblick auf anstehende Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Prozessorhersteller mit den Zahlen die Markterwartungen übertreffen kann, aber einen Ausblick in deren Rahmen abgibt. Die PC-Nachfrage scheine derzeit in Ordnung zu sein. Höhere Speicherpreise könnten 2026 aber das Mengenwachstum beeinträchtigen./rob/tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 50.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 48.56
|
Abst. Kursziel*:
2.97%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 53.21
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.03%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
16:01
|Handel in New York: S&P 500 startet im Plus (finanzen.ch)
|
16:01
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Intel Aktie News: Intel zieht am Dienstagabend an (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)