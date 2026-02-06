Ex-PayPal-Chef zerlegt PayPal: Aktie zeigt Erholungstendenzen

• Ex-Präsident David Marcus kritisiert PayPals defensive BNPL-Strategie• Analysten bleiben gespalten - Bewertung attraktiv, Wachstum unklar• Leichte Erholungstendenzen der Aktie nach Kurssturz

Ex-Präsident Marcus bricht sein Schweigen: Fundamentalkritik an PayPal

Nach dem jüngsten Kurseinbruch der PayPal Holdings-Aktie meldet sich eine prominente Stimme zu Wort: Laut einem Bericht von Benzinga hat Ex-PayPal-Präsident David Marcus erstmals seit fast zwölf Jahren öffentlich Stellung bezogen und dem Konzern vorgeworfen, sich von produktgetriebener Innovation hin zu reiner finanzieller Optimierung entwickelt zu haben.

Diese strategische Verschiebung habe PayPal entscheidend geschwächt, insbesondere in einer Phase, in der Wettbewerber ihre Ökosysteme aggressiv ausgebaut hätten. Während Konkurrenten neue Zahlungsgewohnheiten geprägt hätten, habe PayPal laut Marcus an Risikobereitschaft und visionärer Führung verloren.

BNPL nur als Feature gedacht

Besonders scharf fällt das Urteil des Ex-Präsidenten zur "Buy-now-pay-later"-Strategie aus, wie Benzinga weiter berichtet. Während Anbieter wie Klarna und Affirm eigenständige Konsumentenmarken aufgebaut hätten, habe PayPal BNPL lediglich als defensive Checkout-Funktion verstanden.

Damit habe der Konzern eine historische Chance verpasst, eine tiefere Kundenbindung aufzubauen. Diese Zurückhaltung habe es Wettbewerbern ermöglicht, Marktanteile zu gewinnen, was sich inzwischen auch in der operativen Entwicklung widerspiegele. So verlangsamte sich das Wachstum des margenstarken Marken-Checkouts zuletzt deutlich.

Analysten uneins: Zwischen Substanz und Strukturproblemen

Nach der Zahlenvorlage ist die Analystenstimmung von ausgeprägter Zurückhaltung geprägt, wie Daten von TipRanks zeigen. Mehrere Häuser senkten ihre Kursziele teils deutlich, darunter JPMorgan, Evercore ISI, Bank of America und TD Cowen, während sich im aktuellen Stimmungsbild bei insgesamt 35 Analystenratings vor allem Halteempfehlungen durchsetzen: 26 Analysten raten zu Hold, fünf zu Buy und vier zu Sell.

Zwar verweisen TipRanks zufolge viele Experten weiterhin auf die hohe Cashflow-Generierung und die starke Marke von PayPal, zugleich mehren sich jedoch Zweifel an der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells angesichts zunehmenden Wettbewerbsdrucks durch Apple Pay, Google Pay und integrierte Shop-Lösungen. Zusätzlich sorgt der anhaltende Fokus auf Aktienrückkäufe statt auf wachstumsorientierte Investitionen für Skepsis, ob PayPal strukturell wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückfinden kann.

Führungswechsel und Kurslage - entscheidende Wochen stehen bevor

Der angekündigte CEO-Wechsel verstärkt die Unsicherheit zusätzlich. Anleger richten ihren Blick nun darauf, ob die neue Führung eine überzeugende Wachstumsstrategie formulieren kann.

Nach dem massiven Rücksetzer um rund 20 Prozent Anfang der Woche stabilisiert sich die Aktie vor dem Wochenende etwas: So gewinnt das NASDAQ-Papier zeitweise 0,38 Prozent auf 40,05 US-Dollar, nachdem es am Vortag bei 39,90 US-Dollar geschlossen hatte. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus dennoch auf über 30 Prozent. Für Investoren bleibt PayPal damit ein Wert zwischen günstiger Bewertung und steigenden strategischen Risiken.

Redaktion finanzen.ch