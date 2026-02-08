Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Expertenprognosen 08.02.2026 15:21:00

Novartis-Aktie: Was Analysten von Novartis erwarten

Novartis-Aktie: Was Analysten von Novartis erwarten

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Novartis-Aktie.

Die Novartis-Aktie wurde im Januar 2026 von 7 Experten analysiert.

2 Experten raten die Novartis-Aktie zu kaufen, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Novartis-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 114,57 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Novartis auf 114,62 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.104,00 CHF-9,2721.01.2026
UBS AG116,00 CHF1,2016.01.2026
Deutsche Bank AG125,00 CHF9,0616.01.2026
Barclays Capital120,00 CHF4,6915.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)92,00 CHF-19,7308.01.2026
Barclays Capital120,00 CHF4,6907.01.2026
JP Morgan Chase & Co.125,00 CHF9,0605.01.2026

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com