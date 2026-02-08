Novartis-Aktie: Was Analysten von Novartis erwarten

Die Novartis-Aktie wurde im Januar 2026 von 7 Experten analysiert.

2 Experten raten die Novartis-Aktie zu kaufen, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Novartis-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 114,57 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Novartis auf 114,62 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 104,00 CHF -9,27 21.01.2026 UBS AG 116,00 CHF 1,20 16.01.2026 Deutsche Bank AG 125,00 CHF 9,06 16.01.2026 Barclays Capital 120,00 CHF 4,69 15.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 92,00 CHF -19,73 08.01.2026 Barclays Capital 120,00 CHF 4,69 07.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 125,00 CHF 9,06 05.01.2026

Redaktion finanzen.ch