Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
08.02.2026 15:21:00
Novartis-Aktie: Was Analysten von Novartis erwarten
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Novartis-Aktie.
Die Novartis-Aktie wurde im Januar 2026 von 7 Experten analysiert.
2 Experten raten die Novartis-Aktie zu kaufen, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Novartis-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 114,57 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Novartis auf 114,62 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|104,00 CHF
|-9,27
|21.01.2026
|UBS AG
|116,00 CHF
|1,20
|16.01.2026
|Deutsche Bank AG
|125,00 CHF
|9,06
|16.01.2026
|Barclays Capital
|120,00 CHF
|4,69
|15.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|92,00 CHF
|-19,73
|08.01.2026
|Barclays Capital
|120,00 CHF
|4,69
|07.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|125,00 CHF
|9,06
|05.01.2026
Redaktion finanzen.ch
