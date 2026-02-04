Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’373 -0.3%  SPI 18’427 -0.3%  Dow 49’241 -0.3%  DAX 24’781 -0.1%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’995 -0.2%  Gold 4’947 6.1%  Bitcoin 58’653 -4.4%  Dollar 0.7754 0.0%  Öl 67.9 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278BACHEM117649372Swatch1225515DocMorris4261528Swiss Re12688156
Top News
Alternative zum Tagesgeldkonto? So sinnvoll sind Tagesgeld-ETFs
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern
Ethereums Kampf mit dem Datenmüll: Vitalik Buterin fordert radikale Änderung!
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
Ausblick: QIAGEN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Buffett warnt 04.02.2026 03:32:54

Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen

Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen

Der ehemalige CEO von Berkshire Hathaway Warren Buffett warnt vor den Risiken von künstlicher Intelligenz und wagt dabei einen drastischen Vergleich.

• Buffett vergleicht KI mit Atomwaffen
• Warnung vor nicht abschätzbaren Risiken
• Folgen zeigen sich oft erst mit zeitlichem Abstand

Wie Yahoo Finance unter Berufung auf eine zweitstündige CNBC-Sondersendung vom 13. Januar 2026 berichtet, warnte der ehemalige CEO von Berkshire Hathaway erneut vor den Risiken von künstlicher Intelligenz. Beunruhigend sei dem Starinvestor zufolge vor allem, dass auch Experten nicht wüssten, wohin sich KI entwickeln werde. Zusätzlich betonte er, dass es das eine sei zu sagen, man wisse nicht, wohin man gehe, wenn man wie Kolumbus jederzeit umkehren könne, doch der Geist sei bereits aus der Flasche.

Ein Blick auf die Geschichte

Konkret warnte der Starinvestor in dem CNBC-Special davor, dass die Zukunft von KI für viele Fachleute unklar sei und sie deren Folgen nicht abschätzen können. Zur Einordnung zog er einen historischen Vergleich heran und erinnerte an Albert Einstein, der während des Zweiten Weltkriegs über die Atombombe sagte, dass diese Erfindung alles auf der Welt verändere - ausser die Denkweise der Menschen.

Buffett betonte ausserdem, dass sich daran bis heute wenig geändert habe: Jahrzehntelange Diskussionen über den Umgang mit solchen Technologien hätten kaum Fortschritte gebracht. Statt eines einzigen Landes besässen inzwischen acht - bald neun - Staaten Atomwaffen. Besonders beunruhigend sei für ihn, dass manche Akteure schon mit harmlosen Mitteln Angst verbreiten - erst recht mit Nuklearwaffen.

Technologischen Fortschritt mit Vorsicht betrachten

Bereits im Jahr 2024 hat Buffett im Rahmen einer Hauptversammlung von Berkshire Hathaway den Vergleich von KI und Atomwaffen bemüht: Er sprach über die Herausforderungen und Risiken von künstlicher Intelligenz, zeigte dabei Parallelen zur Entwicklung von Atomwaffen auf und betonte, dass die Folgen von grossen technologischen Durchbrüchen oft erst mit zeitlichem Abstand deutlich würden. Ausserdem warnte er vor KI-gestütztem Betrug. Er berichtete über eine manipulierte Abbildung, die ihn zeigte und seine Stimme nutzen würde, die Botschaft darin stamme aber nicht von ihm. Solche KI-manipulierten Medien könnten gezielt für Desinformation, Propaganda oder Betrug eingesetzt werden, warnte er.

KI bei Berkshire Hathaway: Chancen und Unsicherheiten

Er selbst wisse wenig über KI, erklärte er noch 2024, er sehe aber Chancen, dass sie bei arbeitsintensiven Aufgaben mehr Freizeit schaffen könnte. Richtig eingesetzt könne KI der Gesellschaft grosse Vorteile bringen, zugleich sei jedoch nie sicher, ob sie tatsächlich immer zum Wohl der Menschen genutzt werde.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Lückenloser Lebenslauf? Laut Investmentlegende Warren Buffett unsinnig
Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett

Bildquelle: photosince / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
03.02.26 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
03.02.26 SMI trotzt den negativen Vorgaben
03.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips legen zu
02.02.26 Ölmarkt im Umbruch: Zwischen Überangebot, Energiewende und geopolitischem Risiko
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’937.55 19.72 SXXBOU
Short 14’214.14 13.97 B62SOU
Short 14’771.23 8.82 SLSBNU
SMI-Kurs: 13’372.58 03.02.2026 17:30:08
Long 12’841.73 19.58 S34BNU
Long 12’539.88 13.61 SATBDU
Long 12’024.10 8.97 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group Aktie News: Partners Group fällt am Dienstagmittag
Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag in Rot
Aktien von NVIDIA und Microsoft im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
PayPal Aktie News: PayPal reagiert am Dienstagmittag positiv
Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen
ChatGPT-Prognose: XRP, Ethereum und warum die KI Bitcoin Hyper als nächsten Ausreisser markiert
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Kursverlusten
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SMI fällt letztlich zurück -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Wall Street beendet Handel klar im Minus -- Asiens Börsen schliessen weit im Plus

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:13 ROUNDUP 3/Trump unterschreibt Haushaltspaket: Shutdown beendet
23:07 ROUNDUP 2: Vorladung für Elon Musk - Durchsuchung bei X in Frankreich
22:55 Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend deutlich zu
22:49 Trump unterschreibt Haushaltspaket: Shutdown beendet
22:49 Musks X weist nach Durchsuchung in Paris Vorwürfe zurück
22:34 Epstein-Fall: Clintons sagen Ende des Monats vor US-Kongress aus
22:22 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Tagesverluste eingedämmt
22:18 Aktien New York Schluss: Tagesverluste eingedämmt
21:49 ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt Novo Nordisk auf 'Underperform' - Ziel 270 Kronen
22:07 Ende des Regierungsstillstands: US-Repräsentantenhaus billigt Finanzpaket