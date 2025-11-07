Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen veröffentlicht 07.11.2025 10:49:00

HENSOLDT-Aktie mit Plus: Rüstungsriese erzielt nach neun Monaten nur etwas bessere Rendite - So reagieren Rheinmetall und RENK

HENSOLDT-Aktie mit Plus: Rüstungsriese erzielt nach neun Monaten nur etwas bessere Rendite - So reagieren Rheinmetall und RENK

HENSOLDT hat in den ersten neun Monaten 2025 von der anhaltenden Nachfrage nach Wehrtechnik profitiert und das operative Ergebnis überproportional zum Umsatz gesteigert.

HENSOLDT
82.87 CHF 0.91%
Kaufen Verkaufen
Beide Segmente, Sensors und Optronics, hätten zu den höheren Erlösen beigetragen. Die bereinigte operative Rendite (EBITDA) kletterte per Ende September leicht auf 13,7 Prozent von 13,6 Prozent im Vorjahr. Analysten hatten dem Unternehmen mit 14,2 Prozent eine etwas höhere Marge zugetraut.

Der Umsatz stieg in den neun Monaten den weiteren Angaben zufolge auf 1,536 Milliarden Euro, gegenüber 1,377 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte kräftig auf 211 Millionen Euro nach 187 Millionen Euro. Der Auftragseingang stieg auf 2,017 Milliarden von 1,856 Milliarden Euro.

Für 2025 erwartet das Unternehmen ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6x bis 1,9x. Der Umsatz soll bei etwa 2,5 Milliarden Euro liegen und die bereinigte EBITDA-Marge bei 18 Prozent oder höher. HENSOLDT hatte den Ausblick vor kurzem präzisiert. Zuvor hatte das Unternehmen eine Rendite von 18 Prozent und einen Umsatz von 2,5 Milliarden bis 2,6 Milliarden Euro angepeilt. Das Book-to-Bill-Verhältnis wurde zuvor bei 1,2x erwartet.

Rheinmetall baut bald auch Weltraumsatelliten

Der Panzer- und Artillerie-Fabrikant Rheinmetall erweitert sein Portfolio um Weltraum-Satelliten. Die Waffenschmiede teilte in Düsseldorf mit, dass hierfür ein Gemeinschaftsunternehmen mit der finnischen Satellitenfirma Iceye gegründet worden sei.

Das Joint Venture namens Rheinmetall Iceye Space Solutions hat seinen Sitz in Neuss, wo ein Autozulieferer-Werk von Rheinmetall schrittweise auf Rüstungsproduktion umgestellt wird. Rheinmetall hält 60 Prozent der Anteile, die Finnen 40 Prozent. Der operative Geschäftsbetrieb soll noch vor Jahresende starten und der erste Satellit im kommenden Jahr in Neuss gefertigt werden.

Es geht um sogenannte SAR-Satelliten, die dem Militär sehr präzise Aufklärungsbilder liefern. Die Technik kommt von Iceye, die mit 700 Beschäftigten ein eher kleines Unternehmen ist - Rheinmetall hat weltweit rund 40.000. Iceye baut zwar schon selbst Satelliten, die unter anderem in der Ukraine im Einsatz sind. Indem nun aber Rheinmetall an Bord geholt wird, sollen diese schnell in grösserer Stückzahl produziert werden. Ausserdem soll Rheinmetalls Vertriebsnetzwerk dabei helfen, mehr zu verkaufen als bislang.

Die HENSOLDT-Aktie legt im Handel in Frankfurt am Morgen zeitweise 2,51 Prozent auf 89,90 Euro zu. Für Aktien des Rüstungskollegen Rheinmetall geht es daneben um 0,76 Prozent auf 1.721,00 Euro nach oben, RENK-Titel gewinnen zeitweise 1,22 Prozent auf 63,77 Euro.

DOW JONES/NEUSS (awp international)

Bildquelle: HENSOLDT