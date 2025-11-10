HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 112 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Christophe Menard in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Das neue Kursziel spiegele den aktualisierten Jahresausblick sowie seine angepassten längerfristigen Annahmen wider. Menard erwartet für das Schlussquartal eine gegenüber dem bisherigen Jahresverlauf deutlich anziehende Auftragsdynamik. Für die mittelfristigen Ziele sei der Kapitalmarkttag am 11. November wichtig./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HENSOLDT
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
113.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
89.53 €
Abst. Kursziel*:
26.21%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
94.25 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.89%
Analyst Name::
Christophe Menard
KGV*:
-
Analysen zu HENSOLDT
|10:08
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
