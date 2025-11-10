Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

10.11.2025 10:08:18

HENSOLDT Buy

HENSOLDT
86.71 CHF 2.77%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 112 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Christophe Menard in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Das neue Kursziel spiegele den aktualisierten Jahresausblick sowie seine angepassten längerfristigen Annahmen wider. Menard erwartet für das Schlussquartal eine gegenüber dem bisherigen Jahresverlauf deutlich anziehende Auftragsdynamik. Für die mittelfristigen Ziele sei der Kapitalmarkttag am 11. November wichtig./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
113.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
89.53 € 		Abst. Kursziel*:
26.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
94.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.89%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:08 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
07.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 HENSOLDT Hold Warburg Research
07.11.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
