Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’745 0.3%  SPI 17’542 0.2%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’253 0.7%  Euro 0.9263 -0.1%  EStoxx50 5’760 0.6%  Gold 4’127 - Bitcoin 82’602 0.3%  Dollar 0.7997 -0.1%  Öl 64.9 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Brenntag-Aktie gewinnt: Unternehmensstrategie auf dem Prüfstand - Stellenabbau
E.ON-Aktie sinkt dennoch: Bereinigtes Ergebnis gesteigert
Infineon-Aktie legt zu,: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Netflix-Aktie unbeeindruckt: Netflix eröffnet mit "Netflix House" erstes Erlebniszentrum
VP Bank-Aktie tiefer: Marc Fischer wird Geschäftsleitungsmitglied der Fondsplattform
Suche...
Plus500 Depot

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

79.99
CHF
-1.35
CHF
-1.66 %
09:01:23
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 08:10:09

HENSOLDT Buy

HENSOLDT
79.99 CHF -1.66%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 113 auf 101 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Einige Aspekte des Kapitalmarkttages hätten enttäuscht, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das betreffe den Free Cashflow und den für 2026 angepeilten Umsatz. Die Marktreaktion darauf erscheine ihm aber etwas übertrieben./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
101.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
89.53 € 		Abst. Kursziel*:
12.81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.24%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HENSOLDT

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:10 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
06:18 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
05:56 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 81.34 -6.19% HENSOLDT