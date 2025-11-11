HENSOLDT 79.99 CHF -1.66% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 113 auf 101 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Einige Aspekte des Kapitalmarkttages hätten enttäuscht, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das betreffe den Free Cashflow und den für 2026 angepeilten Umsatz. Die Marktreaktion darauf erscheine ihm aber etwas übertrieben./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.