HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
79.99CHF
-1.35CHF
-1.66 %
09:01:23
BRXC
12.11.2025 08:10:09
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 113 auf 101 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Einige Aspekte des Kapitalmarkttages hätten enttäuscht, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das betreffe den Free Cashflow und den für 2026 angepeilten Umsatz. Die Marktreaktion darauf erscheine ihm aber etwas übertrieben./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
101.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
89.53 €
Abst. Kursziel*:
12.81%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
86.15 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.24%
Analyst Name::
Christophe Menard
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HENSOLDT
11.11.25
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
11.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX schlussendlich steigen (finanzen.ch)
11.11.25
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagnachmittag im Tiefenrausch (finanzen.ch)
11.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
11.11.25
|MDAX aktuell: MDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
11.11.25
|EQS-News: Capital Markets Day: HENSOLDT makes significant progress in capacity expansion and Software-Defined Defence (EQS Group)
11.11.25
|EQS-News: Kapitalmarkttag: HENSOLDT verzeichnet grosse Fortschritte bei Kapazitätsausbau und Software Defined Defence (EQS Group)
11.11.25
|Hensoldt erwartet Fortsetzung des starken Wachstumskurses (Dow Jones)
Analysen zu HENSOLDT
|08:10
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06:18
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05:56
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|81.34
|-6.19%
