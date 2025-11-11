Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'597 1.1%  SPI 17'365 1.1%  Dow 47'369 0.8%  DAX 23'993 0.1%  Euro 0.9283 -0.2%  EStoxx50 5'691 0.5%  Gold 4'141 0.6%  Bitcoin 84'274 -1.2%  Dollar 0.8022 -0.3%  Öl 64.3 0.4% 
HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

82.60
CHF
-4.11
CHF
-4.74 %
12:06:29
BRXC
11.11.2025 10:26:09

HENSOLDT Overweight

HENSOLDT
82.60 CHF -4.74%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hensoldt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die schon zum Beginn des heutigen Kapitalmarkttags ausgegebenen Ziele lägen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026/27 rund sieben Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb David Perry am Dienstagmorgen in seiner ersten Reaktion. Die Erwartungen dürften entsprechend sinken. Die langfristige Anlagestory des Rüstungskonzerns sehe aber sehr solide aus./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:07 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
89.53 € 		Abst. Kursziel*:
22.86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
89.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.18%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse