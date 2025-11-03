HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
HENSOLDT Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 116 Euro belassen. Das dritte Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Rüstungsunternehmen habe beim Auftragseingang, dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) mehr Dynamik gezeigt. Die nächsten Kurstreiber sieht der Experte in Auftragsgewinnen bis Ende des Jahres sowie dem bevorstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
89.53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
91.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
