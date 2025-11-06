Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilanz steht ins Haus 06.11.2025 10:18:00

Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Das prognostizieren Analysten für die HENSOLDT-Bilanz.

HENSOLDT wird am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass HENSOLDT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,448 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,190 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll HENSOLDT 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 581,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HENSOLDT 528,0 Millionen EUR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,71 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,930 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 2,54 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,24 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Rheinmetall-Aktie: Spannung vor Quartalszahlen - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT - Wer gewinnt das Rüstungsrennen?
HENSOLDT-Aktie höher: Ausblick für Book-to-Bill-Rate und Marge angehoben

