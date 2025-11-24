HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HENSOLDT Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 93 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Trotz der Kursrückgänge in der Rüstungsbranche nach den jüngsten Ukraine-Schlagzeilen blieben die Fundamentaldaten robust und die Ergebnisschätzungen stiegen immer weiter, schrieb Afonso Osorio in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Gewinnmitnahmen zum Jahresende hin seien zwar nicht ausgeschlossen. Doch für Anleger mit einem längeren Zeithorizont böten Kursschwächen attraktive Kaufgelegenheiten. Osorio bevorzugt Rheinmetall wegen des starken Auftragspotenzials, der vertikalen Integration des Unternehmens sowie der Disziplin beim Ausbau der Kapazitäten. Für Hensoldt senkte er mit Verweis auf einen mäßigen Ausblick die Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
85.20 €
|
Abst. Kursziel*:
5.63%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
70.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.94%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: TecDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
21.11.25
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verliert am Freitagnachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: MDAX am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|08:23
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|64.76
|-4.69%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:49
|
Bernstein Research
Airbus Outperform
|09:48
|
Bernstein Research
Boeing Outperform
|09:30
|
Deutsche Bank AG
Inditex Hold
|09:29
|
Deutsche Bank AG
1&1 Buy
|09:05
|
Goldman Sachs Group Inc.
Renault Neutral
|09:04
|
Goldman Sachs Group Inc.
Stellantis Neutral
|09:04
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volkswagen Neutral