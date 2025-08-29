Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung: Tesla will mit neuem Angebot die Nachfrage stärken

• Tesla startet erstmals Leasing für gebrauchte Model 3 und Y ab 215 US-Dollar• Über 50'000 Autos im Lager, Nachfrage schwächelt• Gescheiterte Robotaxi-Pläne führen zu aggressiven Leasingangeboten

Tesla startet erstmals Leasing für Gebrauchtwagen

Erstmals öffnet Tesla den Leasingmarkt für gebrauchte Fahrzeuge - ein Schritt, der in der Branche bisher nur selten vorkommt. In einem offiziellen Beitrag auf X kündigte Tesla North America an: "Lease a Pre-Owned Model 3 or Y - As low as $0 down & $225/month - Now available in CA & TX." Auf Deutsch bedeutet das: Interessierte können einen gebrauchten Model 3 oder Model Y in Kalifornien und Texas bereits ab 225 US-Dollar im Monat leasen, ohne eine Anzahlung leisten zu müssen. Besonders attraktiv: Laut Electrek starten die Monatsraten in manchen Fällen sogar schon bei 215 US-Dollar. Fällig sind lediglich die erste Monatsrate sowie eine einmalige "Acquisition Fee" von 695 US-Dollar - derzeit der günstigste Einstieg in die Tesla-Welt.

Ungewöhnliche Strategie unter Zeitdruck

Leasing von Gebrauchtwagen ist in der Branche bislang die Ausnahme, da sich Hersteller und Händler meist auf Neuwagen konzentrieren. Tesla betritt mit diesem Schritt bewusst Neuland, um den Absatz kurzfristig zu stützen. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: In den USA laufen am 30. September die Bundessteuervergünstigungen für Elektroautos aus - 7'500 US-Dollar für neue und 4'000 US-Dollar für gebrauchte Fahrzeuge. Laut Electrek wird dadurch die Nachfrage künstlich nach vorne gezogen, Experten rechnen jedoch nach dem Stichtag mit einer deutlichen Abkühlung.

Hintergrund: Übervolle Lager und schwächelnde Nachfrage

Die aktuelle Leasing-Offensive ist auch eine Reaktion auf Teslas wachsende Absatzprobleme. Wie Electrek berichtet, hat der Autobauer allein im Jahr 2025 mehr als 50'000 Fahrzeuge auf Lager - ein Rekordwert, der den Druck auf das Unternehmen massiv erhöht. Gleichzeitig liegen die weltweiten Verkäufe rund 13 Prozent unter dem Vorjahr, was die angespannte Lage zusätzlich verschärft.

Besonders problematisch zeigt sich der Gebrauchtwagenmarkt. Laut Reuters haben die Preise für Teslas im vergangenen Jahr deutlich stärker nachgegeben als bei anderen Marken. Während gebrauchte Elektroautos insgesamt an Wert verlieren, trifft es Tesla-Modelle besonders hart - ein Hinweis darauf, dass das Vertrauen der Käufer schwindet und der Wiederverkaufswert nicht mehr mit früheren Zeiten mithalten kann.

Vom Robotaxi-Versprechen zum Notverkauf

Lange Zeit hatte Tesla eine besondere Strategie für seine Leasing-Rückläufer: Anstatt den Kunden wie branchenüblich eine Kaufoption am Ende der Laufzeit einzuräumen, sollten die Fahrzeuge für eine geplante Robotaxi-Flotte reserviert werden. Die Vision von Millionen selbstfahrenden Teslas erfüllte sich jedoch nie. Stattdessen wurden die zurückgegebenen Autos mit Software-Upgrades versehen und anschliessend weiterverkauft. Heute steht das Unternehmen vor vollen Lagern und schwacher Nachfrage - und muss die Fahrzeuge erstmals aggressiv im Leasing anbieten, berichtet Reuters.

Redaktion finanzen.ch