Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’826 0.4%  SPI 17’606 0.4%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’561 0.4%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 5’615 0.7%  Gold 4’159 0.7%  Bitcoin 69’875 -1.0%  Dollar 0.8068 -0.1%  Öl 62.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Infineon-Aktie sinkt: Roboterpräsentation stützt nicht nachhaltig
Tech-Korrektur: Langfristtrend bleibt intakt
ETFs: Einmalanlage oder Sparplan - Was sich wirklich lohnt
TKMS-Aktie setzt dank Analysten die Erholung fort
Urban Outfitters-Aktie im Rallymodus: Zahlen schlagen alle Erwartungen
Suche...
eToro entdecken

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Halbleiterhersteller 26.11.2025 13:46:54

Infineon-Aktie sinkt: Roboterpräsentation stützt nicht nachhaltig

Infineon-Aktie sinkt: Roboterpräsentation stützt nicht nachhaltig

Der Halbleiterhersteller Infineon hat am Vortag neue Robotertechnik präsentiert. Der Aktie hilft dies aber nicht auf die Beine.

Infineon
31.05 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen
• Infineon-Aktie ohne Jahresendspurt
• Präsentation des "Humanoid Robotic Head" erzeugt nur kurzfristiges Marktinteresse
• Umsatz Q4 2025 stabil

Mit einem Abschlag von 0,66 Prozent auf 33,33 Euro präsentiert sich die Aktie des Halbleiterherstellers Infineon im XETRA-Handel zur Wochenmitte. Die erhofften Positiv-Impulse für die Aktie verpuffen damit bereits wieder.

Auch ein Jahresendspurt deutet sich für den Anteilsschein, der bei grösseren Schwankungen im bisherigen Jahresverlauf nur überschaubare 6 Prozent zugelegt hat, damit nicht an.

Innovative Robotik-Präsentation sorgt für Aufmerksamkeit

Am Vortag hatte das Unternehmen eine neue Technologieanwendung präsentiert. Im Rahmen der OktoberTech Silicon Valley 2025 stellte Infineon gemeinsam mit HTEC eine innovative Applikation zur Robotertechnik vor. Der sogenannte "Humanoid Robotic Head" wurde medienwirksam präsentiert, sorgte aber nur zeitweise für verstärktes Marktinteresse. Obwohl die Neuigkeit kurzfristig stimulierend wirkte, blieb ihr Einfluss auf den Kursverlauf gegenüber makroökonomischen Faktoren und allgemeinen Branchentrends sekundär.

Geschäftszahlen mahnen zur Vorsicht

Denn die Zurückhaltung der Anleger ist auch auf die jüngsten Geschäftszahlen zurückzuführen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr meldete Infineon stabil gebliebene Umsätze mit etwa 3,94 Milliarden Euro im vierten Quartal 2025. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und hat zugleich seine Prognose für den KI-Umsatz von 1,0 auf 1,5 Milliarden Euro angehoben.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

BYD-Aktie mit Kursrally zur Wochenmitte: Was den Tesla-Rivalen antreibt

Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images