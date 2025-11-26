Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’773 0.9%  SPI 17’542 0.9%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’465 1.0%  Euro 0.9329 -0.1%  EStoxx50 5’574 0.8%  Gold 4’154 0.5%  Bitcoin 70’707 0.2%  Dollar 0.8048 -0.3%  Öl 62.6 -0.1% 
Hoffnungen auf US-Zinssenkung: Warum der Dollar zum Euro und Franken leicht nachgibt
Dell-Aktie von Mega-Ausblick angetrieben - Anleger sehen über enttäuschende Erlöse hinweg
ETFs: Einmalanlage oder Sparplan - Was sich wirklich lohnt
GKB-Aktie: Hess ab 2026 Teil des Bankrats
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
Geändert am: 26.11.2025 08:00:22

SMI freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung fortsetzen -- Asiens Börsen am Mittwoch mehrheitlich in Grün

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt wird mit Zuschlägen gerechnet. Die Märkte in Fernost weisen am Mittwoch überwiegend grüne Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse dürften auch am Mittwoch wieder zugreifen.

Der SMI präsentiert sich vor Handelsstart freundlich.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex und tendieren ebenso höher.

Europas Börsen dürften am Mittwoch zur Eröffnung an das positive Momentum vom Vortag anknüpfen. Neben der Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank stützen Hinweise auf eine Annäherung der Konfliktparteien im Ukraine-Krieg. Eine Reihe schwächerer US-Konjunkturdaten hat die Sorge um den Zustand der US-Wirtschaft wieder stärker aufleben lassen, was die US-Notenbank unter zusätzlichen Handlungsdruck setzen könnte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seinen Erholungskurs zur Wochenmitte fortsetzen.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsbeginn zu weiteren Zuschlägen, nachdem es bereits am Vortag aufwärts ging.

Gestützt durch die anhaltende Stabilisierung an der Wall Street bleibt auch der DAX am Mittwoch wohl auf Erholungskurs. Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine treibt die Kurse. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Dienstag aufwärts.

Der Dow Jones hatte den Handelstag minimal fester gestartet und baute seinen Gewinn im Anschluss kräftig aus. Letztlich ging er 1,43 Prozent höher bei 47'112,14 Punkten in den Feierabend.
Der NASDAQ Composite konnte nach einem negativen Start im weiteren Handelsverlauf ins Plus drehen und verzeichnete zur Schlussglocke einen kräftigen Zuwachs von 0,67 Prozent bei 23'025,59 Zählern.

Deutlich sinkende Erdölpreise stützten am Dienstag die Wall Street. Grund waren Medienberichte, wonach die Ukraine einem von den USA ausgearbeiteten Friedensabkommen zugestimmt habe. Zudem erhielt die Zinssenkungshoffnung neue Nahrung.

Die Erwartung einer Zinssenkung am 10. Dezember sind wieder stark auf aktuell rund 83 Prozent geklettert, nachdem sich einige US-Notenbanker für eine Zinssenkung ausgesprochen hatten. Allerdings sprechen auch die Daten des Tages mehrheitlich für Zinssenkungen.

Berichtet wurden nun Einzelhandelsumsätze für September, die knapp unter der Erwartung blieben. Zugleich wurden Erzeugerpreise berichtet, ebenfalls für September, deren Jahreskernrate einen Tick unter der Prognose lag. Zudem hat die Privatwirtschaft laut ADP-Daten in den vier Wochen zum 8. November wöchentlich 13.500 Stellen abgebaut. Ganz entscheidend für die Zinsspekulationen ist die stark abgeschwächte Verbraucherstimmung, denn die Daten stammen aus dem November und verfehlten klar die Marktprognosen. "Die Erzeugerpreise entsprachen den Erwartungen und helfen, das Argument für eine weitere Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember zu rechtfertigen. Denn klar ist, dass die Inflation unter Kontrolle ist", erläuterte Marktstratege Clark Bellin von Bellwether Wealth.

Auf Unternehmensseite richten sich die Blicke der Anleger unter anderem auf Alphabet und NVIDIA. Die auf die Tech-Branche spezialisierte Nachrichtenseite "The Information" berichtete, die Facebook- und Instagram-Mutter Meta könnte viele Milliarden Dollar für die KI-Chips von Alphabet ausgeben. Daneben rücken Zoom, Alibaba und Kohl's mit Zahlenvorlagen in den Fokus.

ASIEN

Asiens Börsen präsentieren sich zur Wochenmitte weitestgehend freundlich.

In Tokio legt der Nikkei 225 zeitweise 1,73 Prozent zu auf 49'502,38 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hingegen bewegt sich der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,08 Prozent minimal abwärts auf 3'866,95 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng um 0,25 Prozent höher bei 25'960,47 Einheiten.

Die kräftige Erholung der US-Börsen schwappt am Mittwoch nach Asien über. Gefragt sind nun wieder Technologiewerte. Die Zinssenkungsspekulation in den USA hat weiter zugenommen und so die Technologiewerte nach schwachem Start ins Plus getrieben.

Haupttreiber ist demnach weiterhin die wieder stark gestiegene Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember sein. Zuletzt hatte Fed-Präsident John Williams aus New York geäussert, dass eine weitere Zinssenkung "in naher Zukunft" gerechtfertigt sein könnte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’237.09 19.93 SBGBHU
Short 13’524.37 13.68 S8FBOU
Short 14’034.06 8.79 SJLB4U
SMI-Kurs: 12’772.55 25.11.2025 17:30:00
Long 12’207.42 19.47 SK3BMU
Long 11’943.68 13.91 SETB4U
Long 11’438.06 8.97 SU9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
26.11.25 Dienstleistungspreise (CSPI) (Jahr)
26.11.25 Kern-VPI (ggü. Vorjahr)
26.11.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
26.11.25 Kern-VPI (MoM)
26.11.25 Verbraucherpreisindex (ggü. Vorjahr)
26.11.25 Construction Work Done
26.11.25 RBNZ Monetary Policy Statement
26.11.25 RBNZ Interest Rate Decision
26.11.25 RBNZ Monetary Policy Review
26.11.25 RBNZ Press Conference
26.11.25 Industrial Production (MoM)
26.11.25 Industrial Production (YoY)
26.11.25 Leading Economic Index
26.11.25 Coincident Index
26.11.25 Wachstum des Bruttoinlandsprodukts Festland
26.11.25 Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
26.11.25 Arbeitslosenquote ( Monat )
26.11.25 EU Finanzstabilitätsbericht
26.11.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
26.11.25 UniCredit Bank EMI für das verarbeitende Gewerbe
26.11.25 Statement zur Herbstprognose
26.11.25 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
26.11.25 M3-Geldmenge
26.11.25 Medio-Inflation
26.11.25 MBA Hypothekenanträge
26.11.25 Budgetbericht
26.11.25 Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
26.11.25 Bruttoinlandsprodukt annualisiert
26.11.25 Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
26.11.25 Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
26.11.25 Warenhandelsbilanz
26.11.25 Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
26.11.25 Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
26.11.25 Bruttoinlandsprodukt Preisindex
26.11.25 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
26.11.25 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
26.11.25 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
26.11.25 Privatausgaben
26.11.25 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
26.11.25 Persönliches Einkommen (Monat)
26.11.25 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr )
26.11.25 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
26.11.25 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
26.11.25 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
26.11.25 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
26.11.25 Großhandelsinventare
26.11.25 Durable Goods Orders
26.11.25 Chicago EMI
26.11.25 Verkäufe neuer Häuser (Monat)
26.11.25 Verkäufe neuer Häuser ( Monat )
26.11.25 EIA Rohöl Lagerbestand
26.11.25 Industrieproduktion
26.11.25 EZB-Mitglied Lane spricht
26.11.25 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
26.11.25 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
26.11.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
26.11.25 Auktion 7-jähriger Staatsanleihen
26.11.25 Baker Hughes Plattform-Zählung
26.11.25 Fed Beige Book
26.11.25 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
26.11.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0711 0.0005
0.75

