Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’773 0.9%  SPI 17’542 0.9%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’465 1.0%  Euro 0.9343 0.3%  EStoxx50 5’574 0.8%  Gold 4’132 -0.1%  Bitcoin 70’458 -1.2%  Dollar 0.8073 -0.1%  Öl 62.6 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Lonza1384101Bayer10367293Galderma133539272Swiss Re12688156
Top News
GAIN AI Act scheitert: Das sind die Folgen für die NVIDIA-Aktie und den US-Chipmarkt
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?
ETFs: Einmalanlage oder Sparplan - Was sich wirklich lohnt
Tech-Korrektur: Langfristtrend bleibt intakt
Suche...
eToro entdecken
Vermögensaufbau 26.11.2025 03:40:34

ETFs: Einmalanlage oder Sparplan - Was sich wirklich lohnt

ETFs: Einmalanlage oder Sparplan - Was sich wirklich lohnt

Wer in ETFs investieren möchte, steht schnell vor der Entscheidung: Soll das verfügbare Kapital sofort als Einmalanlage fliessen oder lieber Monat für Monat per Sparplan? Beide Wege haben ihre Berechtigung - doch welcher Ansatz passt zu welcher Situation?

Sparpläne bieten Flexibilität und ermöglichen regelmässiges Investieren etwa schon ab 25 CHF
• Der Cost-Average-Effekt glättet Kursschwankungen über die Zeit
• Einmalanlagen nutzen Zinseszinseffekt und Marktentwicklung von Beginn an

Wann der ETF-Sparplan seine Stärken ausspielt

Der ETF-Sparplan bietet einen niedrigschwelligen Einstieg in die Welt der Geldanlage. Bereits ab monatlichen Beträgen von beispielsweise 25 CHF lassen sich Fondsanteile erwerben - ideal für Anleger, die über keine grösseren Summen verfügen, aber kontinuierlich Vermögen aufbauen möchten. Die Funktionsweise ist einfach: In festgelegten Intervallen, meist monatlich, werden automatisch ETF-Anteile gekauft. Sparrate und Rhythmus lassen sich jederzeit anpassen, pausieren oder komplett einstellen. Schweizer Anbieter wie Yuh, Saxo Bank oder Neon bieten hierfür entsprechende Sparpläne an.

Ein wichtiger Aspekt beim Sparplan ist der sogenannte Cost-Average-Effekt. Durch regelmässige Käufe zu unterschiedlichen Kursen entsteht über die Zeit ein Durchschnittspreis. Bei fallenden Kursen können die Verluste durch den Sparplan geringer ausfallen als bei einer Einmalanlage, da kontinuierlich mehr Anteile zu günstigeren Preisen erworben werden. Bei steigenden Märkten fällt die Wertsteigerung dagegen ebenfalls geringer aus, da das Kapital erst nach und nach investiert wird.

Besonders praktisch: Die Depotführung ist bei vielen modernen Schweizer Brokern mittlerweile kostenfrei, und auch die Ausführung von Sparplänen erfolgt häufig ohne zusätzliche Gebühren. Dies macht den Sparplan zu einer flexiblen Lösung für regelmässiges Investieren aus laufendem Einkommen.

Die Einmalanlage nutzt Zeit und Zinseszins optimal

Anleger, die über grössere Summen verfügen - etwa ab 1'000 CHF - und diese nicht kurzfristig benötigen, sollten eine Einmalanlage in Betracht ziehen. Der entscheidende Vorteil liegt im Zinseszinseffekt: Das gesamte Kapital arbeitet von Beginn an und profitiert über die komplette Anlagedauer von der Wertentwicklung.

Wie Experten verdeutlichen, kann sich dieser Unterschied langfristig deutlich bemerkbar machen: Bei einer angenommenen jährlichen Rendite von 8 Prozent über 30 Jahre verzehnfacht sich eine Einmalanlage von 10'000 CHF, während ein Sparplan mit derselben Gesamtsumme (verteilt auf monatliche Raten) in diesem Zeitraum nur etwa das Vierfache erreicht. Der Grund liegt darin, dass bei der Einmalanlage sofort der volle Betrag verzinst wird, während beim Sparplan das Kapital erst nach und nach investiert wird.

Der Einstiegszeitpunkt spielt bei einer Einmalanlage eine wichtigere Rolle als beim Sparplan. Bei Hochständen der Märkte kann eine gestaffelte Investition über Wochen oder Monate sinnvoll sein, um Risiken zu reduzieren. Ein langfristiger Anlagehorizont von mindestens 15 bis 20 Jahren hilft, mögliche Kursschwankungen und Markteinbrüche auszusitzen.

Die Gebührenstruktur unterscheidet sich je nach Depotanbieter: Bei klassischen Schweizer Direktbanken können Einmalanlagen pro Order deutliche Kosten aufschlagen, während bei günstigen Neobrokern oft nur 1 CHF oder gar keine Gebühren anfallen. Mit steigender Anlagesumme relativieren sich die Kosten.

Kombination aus Sparplan und Einmalanlage

Die Frage nach Sparplan oder Einmalanlage lässt sich nicht allgemeingültig beantworten, sie hängt von der persönlichen Ausgangslage ab. Wer regelmässig einen Teil des Einkommens anlegt, ist mit einem Sparplan gut bedient. Wer über eine grössere Summe verfügt, kann diese durch eine Einmalanlage sofort investieren und den Zinseszinseffekt voll nutzen.

Beide Ansätze lassen sich kombinieren, um vorhandenes Kapital sofort zu investieren und gleichzeitig regelmässig weitere Mittel anzulegen. Auf diese Weise profitieren Anleger sowohl vom maximalen Zinseszinseffekt der Einmalanlage als auch von der Risikostreuung durch kontinuierliche Käufe zu verschiedenen Kursen. Ein langfristiger Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren, besser 15 bis 20 Jahren, ist in jedem Fall ratsam.

Bei der Auswahl des Depotanbieters sollte auf kostenlose Depotführung und günstige Ausführungsgebühren geachtet werden, ein umfassender Vergleich der Konditionen für Sparpläne und Einmalanlagen ist daher im Vorfeld ratsam.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Korrelation bei ETFs: Der unterschätzte Schlüssel zur echten Diversifikation
Schweizer Anlegerinnen und Anleger greifen immer mehr zu ETFs
Börsenturbulenzen: Wie sich das Risiko bei MSCI World ETFs reduzieren lässt

Bildquelle: zhaoliang70 / Shutterstock.com

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit grünen Vorzeichen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag tiefrot
NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3
Alibaba-Aktie gibt nach: Ergebnis rückläufig, aber Umsatz wächst
SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Dienstagvormittag auf rotes Terrain
DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Unternehmen meldet Millionen-Auftrag aus Europa
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novo Nordisk-Aktie erholt sich trotz Alzheimer-Flop - neuer Abnehm-Wirkstoff überzeugt in Studie
Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag im Ausverkauf
Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
04:41 GNW-News: Lushan bemüht sich, das Erlebnis für internationale Touristen zu verbessern und durch Fotografie-Veranstaltungen mehr Besucher für eine Reise an di...
01:10 GNW-News: Teva erhält Zulassung der Europäischen Kommission für PONLIMSI® (Denosumab), ein Biosimilar zu Prolia®, und DEGEVMA® (Denosumab), ein Biosimilar zu...
23:08 BVB im Glück: Klarer Sieg und Guirassy-Tore fürs Gemüt
22:43 Frankreichs Senat will Aussetzung der Rentenreform verhindern
22:43 AKTIEN IM FOKUS 3: Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta stützt Alphabet
22:35 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Schwache Daten schüren Zinshoffnungen
22:20 Aktien New York Schluss: Gewinne - Schwache Daten schüren Zinshoffnungen
22:08 Ukraine sanktioniert russische Getreideschiffe
21:40 ROUNDUP 5: USA und Ukraine einig über Friedensplan - was sagt Moskau?

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.