Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’773 0.9%  SPI 17’542 0.9%  Dow 47’108 1.4%  DAX 23’465 1.0%  Euro 0.9340 0.3%  EStoxx50 5’574 0.8%  Gold 4’136 0.0%  Bitcoin 70’199 -1.6%  Dollar 0.8072 -0.1%  Öl 62.5 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292Holcim1221405NVIDIA994529
Top News
So bewegen sich Franken, Euro und Dollar
Aktien von CureVac und BionTech im Fokus: Aktionäre stimmen heute über Übernahme ab
SanDisk neu im S&P 500-Index: Interpublic muss weichen- Aktien leichter
Aktien von Sanofi und Regeneron in Grün: Dupixent hat EU-Zulassung erhalten
NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3
Suche...

NIO Aktie 43286578 / US62914V1061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz präsentiert 25.11.2025 21:02:00

NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3

NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3

Am Dienstag wurde es für NIO-Anleger spannend. Der Tesla-Konkurrent hat seine Ergebnisse zum abgelaufenen Jahresviertel vorgelegt.

NIO
4.42 CHF -5.68%
Kaufen Verkaufen
Im dritten Quartal 2025 erwirtschaftete NIO einen Verlust je Aktie von 1,51 CNY nach -2,49 CNY im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten durchschnittlich einen Verlust in Höhe von 11,34 CNY erwartet.

Beim Umsatz kam der Tesla-Konkurrent auf 21,79 Milliarden CNY. Hier hatten Analysten mit 22,16 Milliarden CNY gerechnet, nachdem ein Jahr zuvor noch 18,67 Milliarden CNY zu Buche gestanden hatten.

An der NYSE verlieren die NIO-ADRs im Geschäft zeitweise 3,27 Prozent auf 5,56 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NIO-Aktie fester: Tesla-Konkurrent reduziert Verluste und steigert Umsatz

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com