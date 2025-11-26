Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
HP-Aktie in Rot: Konzern plant massiven Stellenabbau durch KI-Einsatz
KI-Profiteur-Alphabet-Aktie: 4-Billionen-Dollar-Marke im Fokus
Dell-Aktie von Mega-Ausblick angetrieben - Anleger sehen über enttäuschende Erlöse hinweg
Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Apple stösst Samsung vom Smartphone-Thron - Aktien fester
Starke Bilanz 26.11.2025 15:33:00

Urban Outfitters-Aktie im Rallymodus: Zahlen schlagen alle Erwartungen

Urban Outfitters-Aktie im Rallymodus: Zahlen schlagen alle Erwartungen

Urban Outfitters hat für das dritte Quartal 2025 starke Quartalszahlen vorgelegt - besser als erwartet und mit Rekorden auf mehreren Ebenen.

Urban Outfitters
61.59 CHF 14.66%
Kaufen Verkaufen
• Urban Outfitters mit Rekordumsatz
• Auch Gewinn mit neuem Bestwert
• Analysten mehrheitlich optimistisch

Die Aktie von Urban Outfitters legt an der NASDAQ eine Rally aufs Parkett. Zeitweise beträgt das Plus 10,4 Prozent - die Aktie notiert bei 75,37 US-Dollar.

Starke Zahlen beflügeln

Dabei ist es insbesondere ein starker Geschäftsbericht, der die Titel antreibt. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, kletterten die Erlöse im dritten Quartal auf 1,53 Milliarden US-Dollar und lagen somit um 12,3 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Damit erreichte das Unternehmen einen neuen Umsatzrekord.

Parallel dazu stieg der Gewinn pro Aktie auf 1,28 US-Dollar und lag damit rund 9 Cent über der Erwartung von 1,19 US-Dollar. Der Nettogewinn für das am 31. Oktober 2025 geendete Quartal erreichte bei 116,4 Millionen US-Dollar ebenfalls den höchsten Stand aller Zeiten. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch beim Blick auf die kumulierten Zahlen seit Geschäftsjahresstart: Der Nettogewinn für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 erreichte ebenfalls einen Rekordwert von 368,7 Millionen US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag bei 4,01 US-Dollar.

"Wir freuen uns, Rekordumsätze, -gewinne und -ergebnisse je Aktie für das Quartal bekanntgeben zu können", wird Richard A. Hayne, CEO des Unternehmens, im Rahmen der Berichtsvorlage zitiert. "Die im letzten Quartal beobachteten Trends haben sich mit einem breiten Wachstum der vergleichbaren Umsätze und starken Ergebnissen in den Segmenten Einzelhandel, Abonnement und Grosshandel fortgesetzt. Diese Ergebnisse unterstreichen die Stärke unseres diversifizierten Geschäftsmodells, das es uns ermöglicht, weiterhin Marktanteile zu gewinnen und nachhaltiges langfristiges Wachstum zu erzielen", so Hayne weiter.

Wachstum über alle Marken hinweg

Ein Blick auf die Markenlandschaft zeigt, dass nahezu alle Kernmarken des Konzerns gewachsen sind: Das Retail-Segment verzeichnete ein flächenbereinigtes Wachstum von 8,0 Prozent, wobei sowohl der Online- als auch der stationäre Handel positive Impulse lieferten. Besonders stark war das Wachstum den Angaben zufolge beim Mietkonzept Nuuly - der Nettoumsatz stieg um fast 49 Prozent, was auf eine Zunahme der aktiven Abonnenten um rund 42,2 Prozent zurückgeführt wurde.

Analysten mehrheitlich optimistisch

Die Aktie von Urban Outfitters wird von Analysten mehrheitlich positiv bewertet. Auf TipRanks haben fünf Experten den Anteilsschein unter Beobachtung und vergeben allesamt ein "Buy"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 81,20 US-Dollar. Damit hätte der Anteilsschein - selbst nachdem Kurssprung vom Mittwoch - noch Luft nach oben.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

BYD-Aktie mit Kursrally zur Wochenmitte: Was den Tesla-Rivalen antreibt

Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:36 SMI-Anleger werden wieder mutiger
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips auf Erholungskurs
25.11.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Bank of America Corp, American Express Co, Chevron Corp, Coca-Cola Co, Apple Inc
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

